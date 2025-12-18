Un viaje inolvidable por el castillo de Monzón y Sijena

Un grupo de ainzoneros visitaron el sábado 8 de noviembre el Castillo de Monzón y el Monasterio de Sijena. A pesar de las predicciones de lluvia, un día espléndido les acompañó para conocer estas joyas del Alto Aragón.

Por la mañana, los vecinos de Ainzón se adentraron en el monumento nacional montisonense que fue sede principal de la Encomienda Templaria de la Corona de Aragón y lugar en el que Jaime I el Conquistador fue educado. La guía les adentró en la Edad Media, conocieron la vida de la Orden del Temple, parte de la historia de Aragón y disfrutaron de la magnífica fortaleza y del paisaje del Cinca Medio. También visitaron la ermita románica de Chalamera, punto de unión de los pueblos de la comarca donde les dieron a conocer sus hermosas tradiciones.

A continuación, la visita al Real Monasterio de Santa María de Sijena, además de ser la más esperada, deparaba sorpresas. Cruzada la majestuosa puerta románica, y una vez vistos el templo y el claustro, el grupo de Ainzón accedió a la famosa Sala Capitular conocida por las pinturas murales.

Sorpresa en Sijena

Mientras la guía les explicaba todo lo que allí había antes de llevárselo a Cataluña, un desconocido se adentró en el grupo. Era Juan Naya, gran estudioso de Sijena que se ha empeñado en recrear las pinturas que allí había tal y como eran, como se puede ver en el documental El sueño de Sijena. Había llegado esa tarde para probar unas gafas de realidad virtual a través de las cuelas pudieron disfrutar de las pinturas murales tal como habían sido en su origen, con sus figuras claras y sus colores vivos.

Envueltos de la magia de semejante visión, los asistentes siguieron hacia las joyas recuperadas ya expuestas en otras salas. «Fue un bonito viaje a nuestra historia que fue posible gracias a la parroquia por su organización y a todos los vecinos que respondieron masivamante a la llamada», comentan desde el consistorio.