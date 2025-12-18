‘Vino y letras’ maridan en la biblioteca de Ainzón

La biblioteca de Ainzón se transformó el 4 de diciembre para acoger el primer maridaje literario Vino y letras. Una cita organizada por el centro y apoyada por la comisión de cultura, con el respaldo de las componentes del taller de escritura creativa.

Los asistentes vivieron una tarde muy especial. / SERVICIO ESPECIAL

Los asistentes vivieron una tarde muy especial llena de poemas, relatos cortos y vinos de la tierra, donados por Bodegas Ainzón. La cata fue impartida por Elena Berdejo.

La cita contó con una gran acogida de público, que disfrutó del vino, la literatura y la compañía. «Esperamos volver al año que viene con este formato tan exitoso. Desde la biblioteca damos las gracias a todas las personas que lo hicieron posible», destacan.