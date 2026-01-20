Fuendejalón refuerza la limpieza

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha adquirido una nueva maquinaria de limpieza de viales, que permitirá mejorar de forma significativa las tareas de mantenimiento y limpieza de las calles del municipio.

Esta nueva dotación es ya utilizada por los técnicos municipales, que realizarán directamente los trabajos de limpieza, lo que supone una optimización de los recursos públicos y una mejora en la eficacia del servicio, contribuyendo a mantener unos espacios urbanos más limpios y cuidados.

Mejora de la limpieza en las calles

La incorporación de esta maquinaria refuerza el compromiso del ayuntamiento de la localidad con la mejora de los servicios municipales, la conservación del entorno urbano y la atención a las necesidades diarias de la ciudadanía, garantizando una actuación más ágil y continuada en la limpieza de los viales.

Con esta inversión, el consistorio de Fuedejalín continúa apostando por la modernización de los medios técnicos municipales, redundando en una mayor calidad de los servicios públicos y en una mejor imagen y bienestar del municipio zaragozano.