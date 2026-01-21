Casi 800 euros y 200 participantes apoyan la gran labor de Aspanoa

Durante la mañana del 28 de diciembre se celebró la 19º Carrera Solidaria Mallenera. A pesar de ser una mañana muy fría participaron más de 200 personas, quienes corrieron y anduvieron con entusiasmo para apoyar a Aspanoa. La cita logró recaudar 710 euros. La Asociación Deportiva Mallén aumentó esa cifra hasta los 800 euros, que contribuirán a la gran labor de desempeña en la atención y apoyo a niños de Aragón afectados por el cáncer.

Javier Vals, premiado por su original disfraz de Papá Noel con su reno.

En la categoría absoluta de los cinco kilómetros, los ganadores masculinos fueron encabezados por Antonio Muro, quien cruzó la meta revalidando su título desde 2023, seguido por José Cabrejas en segundo lugar y Víctor Urzáiz en el tercer puesto. En la categoría femenina, Yaiza Ayensa lideró la prueba, seguida por Sara Cabrejas en segundo lugar y Verónica Agoiz en el tercero. El momento más divertido de la carrera fue sin duda el paso de Javier Vals por meta, con su original disfraz de Papá Noel con su reno, llevándose el premio al mejor disfraz.

Noticias relacionadas

Antonio Muro repitió triunfo por delante de José Cabrejas y Víctor Urzáiz.

Además del gran ambiente de la carrera, los alumnos del IES Mallén estuvieron vendiendo chocolate caliente para recaudar fondos para su viaje de estudios, lo que hizo más agradable el evento para los espectadores. La Carrera San Silvestre Mallenera no solo es una prueba deportiva de la Asociación Deportiva Mallén, sino también una celebración que deja huella gracias a la participación activa de los vecinos de Mallén, cerrando el año a lo grande.