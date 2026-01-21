Agón vive una Navidad cargada de emociones

Del 13 de diciembre al 5 de enero, Agón se sumergió en la ilusión y las tradiciones propias de las fiestas navideñas. Comenzaron los actos el sábado 13 con el tradicional encendido de luces y mercado navideño en la plaza de España, acompañado de un delicioso chocolate con churros, a cargo de la Asociación de Mujeres Virgen de Gañarul. Una semana más tarde, el bar El Rincón del Olivo acogió el show Cantando por los codos del humorista Juako Malavirgen, de la mano de la Comarca Campo de Borja.

Luces de Navidad. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el miércoles 24, Agón vivió el especial recibimiento a Papá Noel, que llegó acompañado por su trineo llevado por huskys. Fue una experiencia de participación única y activa con la que adultos y jóvenes pudieron disfrutar de un paseo por el pueblo sobre trineo tirado por perros nórdicos.

Concierto navideño. / SERVICIO ESPECIAL

Además, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles acogió el sábado 3 de enero de un concierto navideño de piano a cargo de la pianista Alicia Ibáñez Resjan, residente en Helsinki. Y para finalizar las navidades, los Reyes Magos llegaron el 5 de enero a la plaza de España de Agón en una bonita carroza para repartir regalos y dulces a los niños del municipio.