Albeta baja el telón a una Navidad repleta de ilusión y participación

Los vecinos de Albeta disfrutaron con gran ilusión de las fechas navideñas. Los actos comenzaron el miércoles 24 de diciembre con la visita de Papá Noel, que repartió unas bolsas biodegradables que en su interior llevaban la revista Para los Albetericos y un calendario de regalo del ayuntamiento con los finalistas del concurso fotográfico El Paisaje de Albeta, organizado junto a la Ruta de la Garnacha el verano pasado.

El mago Tinin hizo las delicias de peques y no tan peques. / SERVICIO ESPECIAL

El Belén del Ojo volvió a ser lo más visitado de la localidad, este año con más superficie y más figuras fijas y en movimiento. El mago Tinin hizo las delicias de los más peques y no tan peques, la tarde del sábado 20 de diciembre. Este acto estuvo organizado por la Comarca Campo de Borja y el Ayuntamiento de Albeta.

Cata de vinos con el enólogo Mikel Cuper. / SERVICIO ESPECIAL

Además, la tradicional San Silvestre contó con gran número de asistentes. Se repartieron bolsas y folletos informativos de buenas prácticas de la Ruta de la Garnacha y bocadillos para los asistentes. Para finalizar, todos pudieron disfrutar de chocolate caliente.

Papá Noel recorrió las calles de Albeta. / SERVICIO ESPECIAL

También la cata de vinos organizada por el Ayuntamiento de Albeta contó con la bodega Vinos del Viento. Mikel Cuper, su propietario y enólogo, explicó sus vinos, que fueron acompañados de sus respectivos maridajes.

La San Silvestre contó con una gran participación y animación. / SERVICIO ESPECIAL

Y para concluir los actos navideños, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, acompañados de los Gaiteros de Albeta, fueron recibidos el 5 de enero en el ayuntamiento. Posteriormente repartieron los regalos en el pabellón. Para finalizar, todos degustaron bocadillos y el tradicional roscón de Reyes.