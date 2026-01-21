El ayuntamiento destina 150.000 € a la reforma de las piscinas

Novillas ha iniciado este mes de enero las obras correspondientes a la primera fase de la reforma de las piscinas municipales. Esta primera fase del proyecto contempla la renovación integral de los vestuarios, así como la adecuación de la terraza del bar, con el objetivo de modernizar los espacios y mejorar la comodidad y accesibilidad de los usuarios.

Ya han comenzado los trabajos de reforma de los vestuarios. / SERVICIO ESPECIAL

La actuación cuenta con un presupuesto de 69.472 euros, financiado a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza, lo que permitirá afrontar la inversión sin comprometer las arcas municipales.

Segunda fase

Además, el consistorio ha solicitado la concesión de la segunda fase del proyecto, incluida dentro del PLUS 2026. Esta nueva fase contempla la remodelación de los vasos de las piscinas, una intervención clave para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de la instalación, así como mejorar la accesibilidad de personas mayores a las mismas. La inversión para esta actuación asciende a 79.430 euros.

Desde el consistorio valoran muy positivamente la aceptación de ambas fases, ya que permitirán acometer una renovación progresiva y completa de las piscinas municipales que cuentan ya con casi 40 años de servicio. De esta forma, se responde a una demanda histórica de los vecinos, cumpliendo uno de los puntos del programa presentado en 2023 por el equipo de Gobierno y apostando por la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras locales.