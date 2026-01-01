Borja transforma el Palacio de los Francés en un centro de arte

El Ayuntamiento de Borja ha decidido apostar por el patrimonio local invirtiendo en el Palacio de los Francés, conocido popularmente como la Casa de los Rabaneta, con el objetivo de transformarlo en un nuevo espacio cultural de referencia para la ciudad.

El edificio pasará a denominarse Centro de Arte Baltasar González y estará dedicado a la promoción del arte y el patrimonio local.

Las obras, que ya se encuentran en marcha, deberán estar finalizadas para la celebración de la exposición del Certamen Internacional Jacinto del Caso, prevista para agosto del próximo año. Este nuevo centro permitirá ampliar la oferta cultural del municipio y reforzar su identidad artística.

El proyecto ha sido posible gracias a una aportación extraordinaria del Estado a las entidades locales, de la que Borja ha recibido 166.000 euros, una cifra que supone cerca de un 7 % más de lo previsto inicialmente para el ejercicio de 2025.

En la actualidad, la planta calle del edificio ya cuenta con el pladur instalado y ya se ha llevado a cabo la colocación del suelo cerámico. Este espacio se destinará a una sala diáfana para exposiciones temporales. Por su parte, las primeras y segundas plantas acogerán obras de artistas locales que forman parte del depósito municipal.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por el arte, la cultura y la conservación del patrimonio, ofreciendo a la ciudadanía un nuevo espacio para la difusión de la creación artística y la puesta en valor de la identidad cultural de Borja.