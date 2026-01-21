Campo de Borja adquiere un vehículo adaptado

La Comarca Campo de Borja ha dado un paso significativo para mejorar la movilidad y el acceso a servicios esenciales en el medio rural con la adquisición de un nuevo vehículo destinado al transporte social. Esta incorporación forma parte de un proyecto más amplio orientado a dar respuesta a los retos derivados de la despoblación, el envejecimiento y las dificultades de acceso que afrontan numerosos vecinos, especialmente personas mayores y con discapacidad.

Nuestro entorno rural sufre una progresiva pérdida de población y un notable envejecimiento, circunstancias que afectan directamente a la calidad de vida de quienes residen en municipios con servicios limitados. En este contexto, la falta de transporte adaptado y las barreras existentes dificultan el acceso a recursos básicos como la atención sanitaria, la formación o los servicios sociales, incrementando el riesgo de aislamiento y exclusión.

El vehículo permitirá reforzar el servicio de transporte social que presta la entidad comarcal, facilitando desplazamientos a centros sanitarios y otros recursos esenciales a colectivos vulnerables que no disponen de medios propios. Además, este servicio contribuye a mantener la autonomía personal y la integración social de las personas usuarias, acercando los servicios básicos a sus municipios de residencia.

El proyecto contempla la incorporación progresiva de vehículos multifuncionales adaptados, diseñados no solo para el transporte de personas con movilidad reducida, sino también para mejorar la conectividad entre municipios y prestar servicios complementarios.

Sostenibilidad

Uno de los pilares del proyecto es la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, la planificación prevé la adquisición de diferentes vehículos eficientes desde el punto de vista energético. De los esos vehículos proyectados, dos estarán adaptados para personas con discapacidad y contarán además con etiqueta ambiental verde, cumpliendo con la normativa europea de emisiones. El tercero será de cero emisiones, lo que supondrá una reducción significativa del impacto ambiental del servicio. Por el momento, la comarca ha completado la adquisición de uno de estos vehículos, dando inicio a la renovación progresiva de su flota.

A medio y largo plazo, esta actuación contribuirá a mejorar la cohesión social, favorecer el envejecimiento activo y reforzar los servicios asistenciales y educativos dirigidos a la población más vulnerable. Asimismo, se enmarca en una estrategia más amplia para mejorar la movilidad y la conectividad, fomentar el empleo y la inclusión de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y apoyar un modelo de desarrollo rural más sostenible y equilibrado.

Con esta primera adquisición, la Comarca Campo de Borja avanza en su compromiso de garantizar igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida de su ciudadanía y facilitar que vivir en el medio rural no suponga una barrera para el acceso a los servicios esenciales.

Este proyecto está financiado al 80% por Asomo dentro de las estrategias Leader 2023-2027.