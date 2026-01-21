Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTIVAL DE NAVIDAD EN TABUENCA

El colegio cierra el trimestre con música, baile y aplausos

El público animó en todo momento a los más pequeños durante sus actuaciones.

El público animó en todo momento a los más pequeños durante sus actuaciones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

El colegio de Tabuenca, perteneciente al CRA Las Viñas, celebró su esperado festival de fin de trimestre el lunes 15 de diciembre en una tarde llena de actuaciones, aplausos y mucha emoción. Los alumnos fueron los grandes protagonistas, demostrando sobre el escenario todo lo aprendido durante el curso.

Hubo distintas actuaciones preparadas con ilusión y esfuerzo, que permitieron que cada uno de ellos mostrase sus habilidades y aprendizajes. Todos lo hicieron muy bien, recibiendo el cariño y reconocimiento del público en cada intervención.

El evento celebrado en Tabuenca contó con una gran asistencia de vecinos, que no quisieron perderse esta cita tan especial. Familias, amigos y residentes llenaron el espacio y animaron a los niños en todo momento, creando un ambiente cercano y muy agradable.

