El colegio cierra el trimestre con música, baile y aplausos

El colegio de Tabuenca, perteneciente al CRA Las Viñas, celebró su esperado festival de fin de trimestre el lunes 15 de diciembre en una tarde llena de actuaciones, aplausos y mucha emoción. Los alumnos fueron los grandes protagonistas, demostrando sobre el escenario todo lo aprendido durante el curso.

Hubo distintas actuaciones preparadas con ilusión y esfuerzo, que permitieron que cada uno de ellos mostrase sus habilidades y aprendizajes. Todos lo hicieron muy bien, recibiendo el cariño y reconocimiento del público en cada intervención.

El evento celebrado en Tabuenca contó con una gran asistencia de vecinos, que no quisieron perderse esta cita tan especial. Familias, amigos y residentes llenaron el espacio y animaron a los niños en todo momento, creando un ambiente cercano y muy agradable.