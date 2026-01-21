La Comarca Campo de Borja aprueba un presupuesto de 3,4 millones de euros para 2026

La Comarca Campo de Borja ha aprobado su presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 3.450.327 euros, con una clara orientación hacia el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y la atención social. Las cuentas consolidan una línea de actuación continuista, pero con especial énfasis en áreas clave como los Servicios Sociales, la gestión de residuos y la promoción de políticas culturales, juveniles y deportivas.

Uno de los principales ejes del presupuesto es el refuerzo de los Servicios Sociales, considerados prioritarios por la Administración comarcal ante el aumento de las necesidades sociales y el envejecimiento de la población. En este ámbito, destaca el mantenimiento y la mejora del servicio de ayuda a domicilio, una prestación fundamental para garantizar la atención y el bienestar de las personas mayores y dependientes, así como para favorecer su permanencia en el entorno familiar.

En materia medioambiental, el presupuesto de 2026 contempla recursos específicos para la recogida de residuos, con la implantación de la recogida orgánica como uno de los proyectos más relevantes del próximo ejercicio. Esta medida permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y economía circular, además de mejorar la gestión de los residuos municipales y reducir el impacto ambiental en el territorio.

Las cuentas aprobadas también refuerzan las áreas de cultura, juventud y deportes, con el objetivo de dinamizar la vida social de la comarca y ofrecer una programación estable y diversa para todos los públicos. Estas partidas permitirán impulsar actividades culturales, apoyar iniciativas juveniles y fomentar la práctica deportiva, especialmente entre la población más joven.

Otro de los aspectos destacados del presupuesto es la continuidad de las actividades de conciliación durante el verano, una línea de actuación que la comarca mantiene como respuesta a la demanda de las familias a través del Plan Corresponsables. Estos programas facilitan la compatibilidad entre la vida laboral y familiar en el periodo estival, al tiempo que ofrecen a niños y jóvenes alternativas educativas y de ocio.

Con la aprobación de este presupuesto, la comarca apuesta por unas cuentas equilibradas que priorizan la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la mejora de los servicios públicos, sentando las bases para un ejercicio 2026 marcado por la atención a las personas y el desarrollo del territorio.