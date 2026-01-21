La Comarca de Campo de Borja apuesta por el marrón

La Comarca de Campo de Borja ha comenzado el año 2026 con la implantación del servicio de recogida separada de la materia orgánica, un paso clave hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible. Piensa en marrón, es la solución. Súmate al cambio con el contenedor marrón, lleva por título la campaña.

La campaña busca concienciar sobre la importancia de gestionar los residuos de forma correcta. / SERVICIO ESPECIAL

La materia orgánica constituye una parte muy importante de los residuos que se generan en los hogares. Cuando se separa correctamente, puede transformarse en compost de calidad, reduciendo la cantidad de residuos que terminan en el vertedero y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Mejorar la gestión de los residuos domésticos permite avanzar hacia un modelo más sostenible y circular en todo el territorio.

Con el objetivo de dar a conocer este nuevo servicio y facilitar su correcta utilización, el viernes 16 de enero comenzó la campaña informativa con su presentación oficial en Borja, con una gran acogida por parte de los ciudadanos.

La campaña se desarrollará progresivamente durante los próximos meses en los distintos municipios hasta abarcar la totalidad de la comarca. Está concebida como un proceso de acompañamiento a la ciudadanía, resolviendo dudas y facilitando la participación desde el primer momento. El objetivo es que vecinos y vecinas sepan qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón y cómo hacerlo de forma sencilla en su día a día.

Con todo ello, se pretende facilitar e incentivar el uso adecuado del nuevo contenedor marrón, que ya puede verse en las calles de los municipios de la Comarca de Campo de Borja. La recogida de los contenedores marrones dará comienzo el 26 de enero en Borja y progresivamente en el resto de localidades de la comarca, de lo que se irá informando en cada municipio.

Desde la Comarca se anima a toda la población a participar activamente en esta iniciativa, que supone un paso fundamental para mejorar la gestión de los biorresiduos y contribuir al cuidado del entorno. En la contraportada del periódico se incluye una imagen gráfica que detalla qué residuos pueden depositarse en el nuevo contenedor marrón. Para más información pueden dirigirse al mail de la Comarca Campo de Borja–Área de Medio Ambiente, medioambiente@campodeborja.es.