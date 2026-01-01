Comienzan las obras de las piscinas municipales de Borja

El Ayuntamiento de Borja ha iniciado ya las obras de reforma integral de las piscinas municipales, un proyecto que tiene como objetivo modernizar y mejorar estas instalaciones de uso público. La actuación contempla la renovación completa tanto de los vasos de las piscinas como de la zona exterior, con el fin de ofrecer un espacio más seguro, accesible y adecuado para los usuarios.

Comienzan las obras de las piscinas

Entre las mejoras a realizar se incluye la construcción de una rampa de accesibilidad, que permitirá el acceso a las instalaciones a personas con movilidad reducida, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente y fomentando la inclusión.

Asimismo, el sistema de canalización será renovado por completo, y ya se pueden observar los primeros trabajos realizados.

El presupuesto destinado a esta obra asciende a 300.000 euros, cantidad que será incorporada próximamente a las cuentas municipales. Desde el ayuntamiento se destaca que esta inversión responde a la necesidad de actualizar unas instalaciones muy utilizadas por vecinos y visitantes, especialmente durante la temporada estival.

Noticias relacionadas

Con esta reforma, el Ayuntamiento de Borja reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía adaptándolos a cualquier tipo de persona.