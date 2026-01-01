La convivencia y el deporte recorren Ainzón en el 25 aniversario de la San Silvestre

Ainzón celebró el 31 de diciembre 25 años de una tradición que forma ya parte de la identidad del municipio: la Carrera Popular San Silvestre, que reúne a vecinos y visitantes para despedir el año de la mejor manera posible: con deporte y convivencia. «En este aniversario tan especial queremos agradecer a quienes fueron los fundadores de esta carrera. Aquellas personas que, hace ya un cuarto de siglo, tuvieron la ilusión, la iniciativa y el compromiso de poner en marcha una prueba que quizá entonces no imaginaban que llegaría tan lejos. Gracias por sembrar la semilla de lo que hoy es una tradición consolidada», destacan desde el consistorio.

Los más pequeños también se animaron a participar.

Ese reconocimiento lo hacen también extensible a todas las personas que, año tras año, han trabajado para mantener viva esta carrera: «voluntarios, colaboradores, fotógrafos, asociaciones y entidades que han aportado su tiempo, esfuerzo y entusiasmo para que la San Silvestre de Ainzón siga celebrándose con éxito edición tras edición». También a la Asociación de Fotografía Fuente del Botón, «que gracias a ellos se ha podido documentar los 25 años de la carrera»; a los corredores y corredoras, tanto locales como procedentes de otros municipios, «que con vuestra participación dais sentido a esta prueba; y a los vecinos y vecinas de Ainzón, que siempre habéis apoyado la carrera, animado en las calles y hecho sentir a todos los participantes como en casa».

La recaudación se destinó al Centro Ocupacional de Agón.

Del mismo modo, el ayuntamiento quiso hacer una mención muy especial en esta significativa efeméride a Fernando Pardo, corredor local y ejemplo de constancia y amor por esta prueba, que ha participado en las 25 ediciones de la San Silvestre. «Gracias por formar parte de su historia desde el primer día», destacan.

El buen ambiente reinó en la salida de la San Silvestre.

Además, este aniversario ha mantenido vivo uno de los valores más importantes de la San Silvestre: el compromiso. Este año, la recaudación íntegra de las inscripciones se destinó al Centro Ocupacional de Agón, una causa que recuerda que el deporte también puede y debe servir para ayudar a quienes más lo necesitan. Se destinaron aguinaldos y juegos de mesa para el centro. Por ello, el consistorio quiso agradecer a todos los participantes su contribución a este fin con su inscripción.

«Esperemos que la San Silvestre de Ainzón continúe cumpliendo muchos años más, manteniendo el espíritu con el que nació y reforzando los lazos que nos unen como pueblo». Después de la carrera, como ya es tradición, hubo merienda para todos los participantes y música en la plaza para el tardeo. La Carrera Popular San Silvestre fue creada por el ayuntamiento de la época, con David Zalaya como uno de los impulsores, apoyados por la peña La Yedra y posteriormente también por la peña Chu-Chu.