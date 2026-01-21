Cultura, tradición y espíritu navideño en Mallén

El pasado 16 de diciembre se conmemoraron los 250 años del nacimiento de Jane Austen, una de las voces más influyentes de la literatura universal. Con motivo de esta efeméride, se elaboró un video con los libros de la autora disponibles en la biblioteca pública de Mallén, poniendo en valor su legado literario y acercando su obra a nuevas generaciones.

Premiados en el concurso de postales. | SERVICIO ESPECIAL

La agenda navideña continuó con la ya clásica visita de la escuela infantil, que llenó la biblioteca de pasitos inquietos, risas espontáneas y mucha ilusión. Los más pequeños fueron recibidos por una invitada muy especial: la Tronca de Navidad, símbolo de la tradición aragonesa, que repartió cariño, miradas curiosas y más de un ¡ooooh! de sorpresa. Esta actividad no habría sido posible sin la dedicación de sus profesoras Dayana, Lorena y Gema, cuya implicación ha sido clave para el éxito de la jornada.

La magia continuó con la esperada visita de Papá Noel, que llegó a la biblioteca acompañado de unos misteriosos seres muy lectores. Entre cuentos, libros y sorpresas, pequeños y mayores disfrutaron de una tarde cargada de fantasía y espíritu navideño.

Concurso de postales

Otro de los momentos destacados fue la entrega de premios del XIII Concurso de Postales Navideñas, que este año ha contado con una participación récord de más de 300 postales, reflejo de la creatividad y la ilusión de los participantes.

Tres citas en febrero y marzo La biblioteca no baja el ritmo y ya mira al nuevo año, que comenzará con un interesante ciclo de presentaciones literarias: 13 de febrero, 19.00 horas: Presentación del último cómic de GP Ediciones.

16 de febrero, 17.00 horas: Presentación del cuento La baqueta coqueta, de la autora mallenera Almudena Pradilla.

20 de marzo, 19.00 horas: Presentación del libro Amor en tiempos de guerra, de Iñaki Fuertes. Con esta programación, la biblioteca reafirma su compromiso con la cultura, la lectura y la participación ciudadana, consolidándose como un espacio vivo y abierto para todas las edades.

Los ganadores de esta edición fueron Gael Valenzuela Martínez (categoría A), Sara Ordóñez Pardo (categoría B), Enzho Habib Paños (categoría C), Sofía Alexandra Sama, (categoría D), Sofía Espeleta Román (categoría E), Wendy Díaz (categoría F ) y Residencia San Sebastián (categoría G). Desde la organización se agradece especialmente la colaboración del CEIP Manlia y la Residencia San Sebastián, cuyo apoyo ha sido fundamental para la celebración del concurso un año más.