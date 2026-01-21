TARDE DE JUEGOS DE MESA EN TABUENCA
Diversión y compañerismo para los más pequeños
La Crónica del Campo de Borja
Tabuenca
El viernes 26 de diciembre por la tarde siempre invita a buscar un buen plan, y en Tabuenca lo tuvieron claro: una sesión de juegos de mesa para los más pequeños.
Durante un par de horas, los niños disputaron partidas de distintos juegos, dándole bien al coco. Hubo risas, emoción y alguna que otra revancha, pero, sobre todo, muy buen ambiente.
Más allá de quién se llevó la victoria, lo más importante fue el rato tan agradable que los jóvenes pasaron, compartiendo juegos, compañerismo y diversión.
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Ruptura total entre Ramón Lozano y el Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu
- Las negociaciones con Bazdar y Dani Gómez y las dos piezas maestras del puzzle del mercado del Real Zaragoza
- Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
- Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- El terremoto de Ornella Bankolé sacude al Casademont Zaragoza