TARDE DE JUEGOS DE MESA EN TABUENCA

Diversión y compañerismo para los más pequeños

Los niños disfrutaron durante horas de distintos juegos. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

El viernes 26 de diciembre por la tarde siempre invita a buscar un buen plan, y en Tabuenca lo tuvieron claro: una sesión de juegos de mesa para los más pequeños.

Durante un par de horas, los niños disputaron partidas de distintos juegos, dándole bien al coco. Hubo risas, emoción y alguna que otra revancha, pero, sobre todo, muy buen ambiente.

Más allá de quién se llevó la victoria, lo más importante fue el rato tan agradable que los jóvenes pasaron, compartiendo juegos, compañerismo y diversión.

