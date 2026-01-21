La DPZ concede ayudas para gestionar las colonias felinas

La Diputación de Zaragoza ha concedido 300.000 euros en ayudas a 51 ayuntamientos de la provincia, entre los que se encuentran los de Magallón y Mallén, para que gestionen sus colonias felinas. Con estas subvenciones los consistorios sufragarán actuaciones relacionadas con su planificación, control y gestión.

«Es la segunda convocatoria de esta línea de ayudas cuyo presupuesto hemos incrementado en 234.000 euros», destaca el diputado delegado de Medio Ambiente de la Diputación de Zaragoza, Miguel Sanz, quien explica que «pusimos en marcha estas subvenciones tras haber detectado las dificultades que los municipios tenían para abordar este tema con la proliferación de las colonias felinas y la necesidad que tenían de contar con apoyo para poder gestionarlas».

Tal y como detalla Sanz, las ayudas concedidas oscilan entre los 1.600 y los 8.000 euros y entre otras se van a destinar a sufragar actuaciones de sensibilización a la población local y de formación de personal encargado de la gestión de las colonias felinas; a la esterilización y curas por esterilización (con un máximo de 170 € por esterilización de gata y 75 € por esterilización de gato); la identificación mediante implantación de microchip (con un máximo de 55 € por identificación), el material de captura (jaulas trampa u otros medios de captura y transporte legales); así como el mobiliario y materiales para la alimentación de la colonia (bebederos, comedores y similares) y la comida para el mantenimiento de las colonias (con un máximo de 1.000 €), junto con la desparasitación y vacunación.