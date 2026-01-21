TRADICIÓN Y CULTURA
El espíritu navideño contagia a todos en Bureta
La Crónica del Campo de Borja
La Navidad, época preferida sobre todo por los niños, llegó fuerte a Bureta con una intensa programación para todos los gustos. El sábado 13 de diciembre, pequeños y mayores disfrutaron de la obra Los Gipsy King Grandes Éxitos, con la Revista Mallenera, a beneficio del proyecto Esperanza ya Alegría.
A continuación, la programación siguió con el espectáculo de magia La espiral aúrea, de la mano de la maga Helena Perdomo. Esta actividad estuvo subvencionada por la Comarca Campo de Borja, dentro de la campaña de actividades culturales.
Una cita muy esperada fue la llegada de la Tronca de Navidad el miércoles 24 de diciembre, que cagó numerosos lamines y dulces con los que agasajó a los niños. Una tradición popular dirigida a los más pequeños.
El sábado 27 le llegó el turno a los mayores con un gran monólogo del fantástico Daniel Fernández. También los peques tuvieron la oportunidad de disfrutar en el parque de hinchables montado el 3 de enero en el pabellón, aprovechando que todavía se encontraban de vacaciones escolares.
El plato fuerte llegó el lunes 5 de enero. Por la tarde, Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, procedentes de Oriente, hicieron parada en Bureta, cargados de regalos para hacer las delicias de niños y mayores y entregarlos en el pabellón municipal.
