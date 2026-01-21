Unas fiestas cargadas de tradición

Vecinos y vistantes de Ambel exprimieron las vacaciones de Navidad al máximo gracias a la extensa programación propuesta por el ayuntamiento del municipio. La marcha comenzó el día 20 con la tradicional colocación del Belén Senderista. A pesar de la desapacible mañana, fue colocado en el camino de Zaragoza, en Val de Alonso,justo enfrente del Pilar de Las Santas Reliquias. Unos pocos valientes fueron caminando hasta allí y acabar compartieron unos ricos dulces y moscatel.

Más de una treintena de vecinos participaron en el Belén Viviente. / SERVICIO ESPECIAL

Otro de los actos más entrañables fue la representación del Belén Viviente en la plaza de San Miguel. Más de 30 actores y actrices hicieron disfrutar a todos los asistentes de esta bonita tradición. Al finalizar el acto, se realizó una colecta y todo lo recaudado fue donado a Cáritas.

Vencedoras en la prueba femenina. / SERVICIO ESPECIAL

La San Silvestre para despedir el año

Los vecinos de Ambel disfrutaron de un gran ambiente en la San Silvestre. / SERVICIO ESPECIAL

Para acabar bien el año, el 31 de diciembre, se celebró por la tarde la ya tradicional carrera San Silvestre. Con un recorrido de tres kilómetros, participantes de todas las edades se dieron cita y pudieron disfrutar de carreras o caminatas muy agradables. Pese al frío, el ambiente fue muy divertido y se pasó un rato muy agradable.

Los más pequeños no ocularon su ilusión en la visita de los Reyes Magos. / SERVICIO ESPECIAL

Y como cada año, el último acontecimiento de las Navidades, fue la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente la tarde del lunes 5 de enero. Montados en carrozas y tirados por tractores, Melchor, Gaspar y Baltasarn recorrieron las calles de la localidad saludando a niños y mayores y lanzando caramelos. Hicieron una parada en el ayuntamiento y una de las pajes reales leyó un bonito pregón desde el balcón. Para finalizar, realizaron el reparto de regalos en el pabellón y se despidieron de todos los asistentes hasta el próximo año.