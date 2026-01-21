Fréscano aprueba unas cuentas de 680.000 €

El pleno del Ayuntamiento de Fréscano aprobó un presupuesto para este año 2026 de 680.000 euros. Un presupuesto continuista que presenta como proyectos relevantes el equipamiento para la apertura al público del Palacio de los Duques de Villahermosa para este año, la construcción de un edificio para albergar peñas junto al pabellón y un gimnasio municipal. «Estamos trabajando igual que otros años para intentar hacer todas las demandas de los vecinos respecto a inversiones, pero siendo prudentes con el gasto del ayuntamiento», explica el primer edil frescanero.

El consistorio destinará casi 175.000 euros a inversión, a lo que hay que sumar los más de 340.000 euros del plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza. Uno de los principales objetivos del equipo de Gobierno liderado por Jorge Cuartero es la apertura al público del Palacio de los Duques de Villahermosa como biblioteca municipal, coworking y un nuevo salón polivalente a disposición de los vecinos.

Por otro lado, el ayuntamiento adquirió el pasado año una parcela aledaña al pabellón municipal para la construcción de un edificio para albergar peñas, una demanda vecinal, que se pone en marcha en Fréscano. «En estos momentos estamos en la fase de redacción del proyecto. Es una demanda de las peñas a las que reuniremos pronto para saber cuántas exactamente están interesadas en ubicarse en este espacio», apunta el teniente de alcalde, Fernando Sancho.

Otro proyecto que podría empezar a visibilizarse este año 2026 es el nuevo gimnasio municipal que se plantea ubicar en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Fréscano en la plaza del Ganado. La inversión consistiría en remodelar este espacio para construir el propio espacio de gimnasio, vestuarios y el equipamiento necesario. «Estamos ahora con la valoración económica de la reforma y hemos pedido varios presupuestos de las máquinas para que sea un gimnasio lo más completo posible», resume Jorge Callizo, concejal de Deportes.

Como actividades, en el área de Igualdad y Cultura de Fréscano, se mantiene la extensa programación a lo largo del año, así como el Trail de Burrén y el Campeonato de pádel de verano. Si que se ha puesto encima de la mesa la instalación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en el Centro Social, así como la adquisición de un electrocardiógrafo.

Noticias relacionadas

«El objetivo es evitar que los vecinos que requieran de un electrocardiograma se tengan que desplazar a Mallén o Borja y el médico disponga de este equipo», explica la concejal de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fréscano, Leticia Luna.