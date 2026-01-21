Fréscano invierte más de 340.000 euros en Burrén

El plan extraordinario + Provincia de la Diputación de Zaragoza permitirá al Ayuntamiento de Fréscano invertir más de 340.000 euros para llevar a cabo una reforma integral del parque arqueológico de Burrén, instalar nuevos contadores inteligentes de agua potable controlados telemáticamente, así como en seguridad ciudadana y mejora de accesos a edificios municipales con la instalación de nuevas cámaras de seguridad y cerraduras domóticas. «Es un Plan cuyas actuaciones posibles estaban muy limitadas y en el que no encajaban los proyectos prioritarios que teníamos. Aún así, tras estudiar opciones, los tres proyectos sirven para mejorar equipamientos y servicios a los ciudadanos», apunta Jorge Cuartero.

Tras la apertura del parque arqueológico de Burrén en 2010, el Ayuntamiento va a llevar a cabo la reforma más importante en este emplazamiento desde su apertura gracias al Plan Más Provincia. Se pretende actuar sobre gran parte de las más de 160 hectáreas del parque. Por un lado, se van a reformar gran parte de los espacios lúdicos y educativos del parque. Reforma de infraestructuras como el espacio ágora, sendero natural, sendero de huellas, la cabaña, el campo de tiro o la necrópolis. Además, se va a instalar un nuevo sistema de riego para renovar las plantas y espacios botánicos.

También se instalará un refugio de anfibios con especies de la zona. Se instalará también nuevos servicios y equipamientos como aparca-bicis, renovación de parques infantiles, así como mejorar caminos del parque y trabajos de clareamiento y saneamiento de zonas boscosas y matorrales. «Han pasado más de 15 años desde que abrimos el parque que es todo exteriores. En este tiempo, hemos ido realizando mantenimiento de espacios, pero era el momento oportuno para renovar y reformar el parque. Es una inversión importante porque hay mucho espacio sobre el que actuar y hemos contemplado actuaciones que ha propuesto la arqueóloga del parque que veía que era necesario y vendría bien para complementar la oferta de Burrén», explica Cuartero.

Renovación de contadores

La segunda actuación es la renovación de los contadores de agua potable por unos inteligentes. Se van a sustituir todos los contadores de Fréscano por unos que permite hacer la lectura telemática del consumo de agua. Esta actuación permite hacer una lectura a tiempo real del consumo de agua de los ciudadanos. Cuartero incide en que «el consumo eficiente de agua es importante para los vecinos, pero también para el Ayuntamiento. Estos nuevos sistemas permiten detectar posibles fugas de agua con el despilfarro que supone a nivel económico y su repercusión medioambiental».

La tercera actuación se centra en la seguridad ciudadana con la instalación de nuevas cámaras en el municipio, así como mejorar la seguridad y accesos en espacios municipales. Fréscano cuenta ya con cámaras en los accesos al municipio en una primera fase: «no hay persona o vehículo que pueda entrar o salir de Fréscano que no se registre en las cámaras». Aun así, esta segunda fase quiere ubicar nuevas cámaras en puntos sensibles del pueblo o en el interior de dependencias municipales. Además, permitirá también poner accesos domóticos en estos espacios y no requerir de presencia física para su apertura. «Por ejemplo, el centro social lo abría siempre el del bar, pero ahora nos permitirá programar su apertura y cierre sin necesidad de tener que ir».