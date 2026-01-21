Fuendejalón dará luz verde a unos presupuestos para seguir creciendo

El pleno del Ayuntamiento de Fuendejalón aprobará el próximo 22 de enero los presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas que mantienen la línea de inversión, consolidación de servicios públicos y aumento del patrimonio municipal, reafirmando el compromiso del consistorio con el desarrollo sostenible de la localidad.

Los presupuestos dan continuidad a proyectos estratégicos de vivienda social, contemplando la construcción de cuatro viviendas destinadas al alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la fijación de población en el municipio.

Asimismo, se continúa apostando por el desarrollo económico y urbanístico del municipio, con la ampliación de la zona del polígono industrial, reforzando la colaboración con entidades representativas de Fuendejalón, como la cooperativa, clave en la dinamización del tejido productivo local.

El documento presupuestario también recoge partidas destinadas a la mejora de viales de la localidad y a la adecuación de espacios de interés social, contribuyendo a una mayor calidad de vida y a la mejora del entorno urbano.

De igual modo, se reserva una dotación específica para la adecuación de espacios culturales y recreativos, que permitirán dotar a la localidad de una infraestructura cultural estable, mejorando y ampliando los servicios públicos a disposición de la ciudadanía.

Con estos presupuestos, el Ayuntamiento de Fuendejalón reafirma su compromiso con una gestión responsable, orientada al bienestar social, el crecimiento económico y la mejora continua de los servicios municipales.