XIV TORNEO COMARCAL DE GUIÑOTE
Guerrero y Ledesma logran el triunfo en Novillas
La Crónica del Campo de Borja
El domingo 4 de enero tuvo lugar el Torneo Comarcal de Guiñote 2026, el primero de los eventos deportivos comarcales y muy esperado por los aficionados a este deporte. En esta edición, organizada de nuevo por el Ayuntamiento de Novillas en colaboración con el Servicio Comarcal de Deportes, el número de participantes fue de 35 parejas inscritas con jugadores de varios municipios del Campo de Borja, Cinco Villas, Ribera Alta y Ribera de Navarra.
El torneo comenzó a las 15.00 horas y se prolongó hasta pasadas las 21.45 horas, cuando acababan las partidas del tercer y cuarto puesto y final. Las parejas ganadoras se repartieron lotes de productos por valor de 1.000 €, además de sus correspondientes trofeos. El ambiente durante toda la tarde fue muy bueno, con momentos de tensión ante las grandes jugadas de los participantes.
La Comarca Campo de Borja destaca que cada vez son más las parejas de jóvenes jugadores, entre 20 a 30 años, en un juego en el que normalmente participan personas de edad más avanzada. Incluso se animan a jugar jóvenes menores de 18 años, lo cual indica la gran afición al guiñote que hay en el Comarca Campo de Borja. También queremos destacar la afición creciente de mujeres en este torneo, en el que participaron cuatro mujeres en diferentes parejas, lo que nos hace pensar que empezaremos a ver parejas femeninas en poco tiempo.
Este torneo es ya un clásico en los actos navideños en la Comarca Campo de Borja y la de este enero ha sido la XIV edición que se celebra.
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Ruptura total entre Ramón Lozano y el Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu
- Las negociaciones con Bazdar y Dani Gómez y las dos piezas maestras del puzzle del mercado del Real Zaragoza
- Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
- Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- El terremoto de Ornella Bankolé sacude al Casademont Zaragoza