Guerrero y Ledesma logran el triunfo en Novillas

El domingo 4 de enero tuvo lugar el Torneo Comarcal de Guiñote 2026, el primero de los eventos deportivos comarcales y muy esperado por los aficionados a este deporte. En esta edición, organizada de nuevo por el Ayuntamiento de Novillas en colaboración con el Servicio Comarcal de Deportes, el número de participantes fue de 35 parejas inscritas con jugadores de varios municipios del Campo de Borja, Cinco Villas, Ribera Alta y Ribera de Navarra.

Este torneo es ya un clásico en los actos navideños en la Comarca Campo de Borja. / SERVICIO ESPECIAL

El torneo comenzó a las 15.00 horas y se prolongó hasta pasadas las 21.45 horas, cuando acababan las partidas del tercer y cuarto puesto y final. Las parejas ganadoras se repartieron lotes de productos por valor de 1.000 €, además de sus correspondientes trofeos. El ambiente durante toda la tarde fue muy bueno, con momentos de tensión ante las grandes jugadas de los participantes.

Primeros clasificados, Antonio Guerrero y Jose M. Ledesma. / SERVICIO ESPECIAL

La Comarca Campo de Borja destaca que cada vez son más las parejas de jóvenes jugadores, entre 20 a 30 años, en un juego en el que normalmente participan personas de edad más avanzada. Incluso se animan a jugar jóvenes menores de 18 años, lo cual indica la gran afición al guiñote que hay en el Comarca Campo de Borja. También queremos destacar la afición creciente de mujeres en este torneo, en el que participaron cuatro mujeres en diferentes parejas, lo que nos hace pensar que empezaremos a ver parejas femeninas en poco tiempo.

Segundos clasificados, Rogelio Arellano y Ángel Velázquez. / SERVICIO ESPECIAL

Este torneo es ya un clásico en los actos navideños en la Comarca Campo de Borja y la de este enero ha sido la XIV edición que se celebra.