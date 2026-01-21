Mallén hace gala de una gran Navidad

Mallén disfrutó de una intensa actividad cultural durante las pasadas fechas festivas dirigida a todo tipo de público. Hubo mercadillo navideño, teatro, conciertos, jotas, cuentacuentos, exposiciones, villancicos, hinchables y la carrera solidaria, entre otras citas.

Visita de los Reyes Magos a Mallén.

Por un lado, el coro parroquial invitó el jueves 18 de diciembre a todos los vecinos a unir sus voces en un recorrido por las calles de la localidad interpretando los villancicos más populares. También la Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén preparó una ronda el sábado 20 en la Casa de Cultura, donde dieron buena cuenta de sus avances en la práctica musical. El día anterior acompañaron a los niños de la catequesis en su representación del belén viviente en la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Ángeles. Además, la Escuela de Jota de Mallén volvió a deleitar el sábado a los vecinos con su tradicional festival en la Casa de Cultura.

Cofradía Ecce-Homo en la cabalgata.

Otra de las citas más destacadas durante estos días tuvo lugar el domingo 21 de diciembre con la celebración del mercadillo navideño, que este año debido a la adversa meteorología se desarrolló en el pabellón Centro de Ocio. Había un poco de todo en los más de 30 puestos, e incluso sorteo de regalos y la actuación musical de Pachavales.

Festival de la Escuela de Jota de Mallén en la Casa de Cultura.

También el proyecto humanitario Esperanza y Alegría, liderado por el mallenero Vicente Sanz Sanz, realizó dos espectáculos. El primero de ellos, La revista mallenera. Grandes éxitos con el grupo de adultos el sábado 27, y Cantajuegos y canciones de actualidad con el grupo más joven al día siguiente. Estos pases servirán para mantener y sacar adelante en parte un gran trabajo humanitario, que se lleva a cabo desde hace unos años en Ecuador.

Reyes Magos

Por otra parte, la noche más mágica del año comenzó a vivirse la mañana del 5 de enero en el Centro de Ocio de Mallén. Bengala Teatro Circo montó el Rincón de jugar en el pabellón y asistió a la Residencia San Sebastián donde los Reyes Magos realizaron la primera parada tras la recepción oficial en el ayuntamiento. Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron el recorrido por las calles hasta el pabellón Centro de Ocio, acompañados también por los miembros de la Cofradía Ecce-Homo de Mallén. Además, la compañía Bengala Teatro hizo pasar un rato muy divertido con su espectáculo, pensado especialmente para Mallén justo antes de que los Reyes Magos, después de leer un texto dirigido a todos los niños y niñas de Mallén, pasaran a repartir regalos, ayudados por todos sus pajes y duendes, como anticipo de lo que seguro encontrarían más tarde en los balcones y ventanas de sus casas. La tarde continuó con un ratito más de juegos para los más pequeños y una disco móvil infantil con Eventos Vela. Después tuvo lugar una cena popular en el pabellón y una disco móvil para despedir unas fiestas navideñas inolvidables.