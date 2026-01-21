El Ayuntamiento de Fréscano llevó a cabo en los últimos meses la mejora del acceso al parque arqueológico de Burrén. Una actuación necesaria en un tramo de casi 300 metros que presentaba numerosas irregularidades, deformaciones y blandones. Por ello, se ha procedido a levantar parte del camino y asfaltarlo para facilitar el acceso. Esta actuación ha supuesto una inversión superior a los 91.000 euros, parte financiada con el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza. El concejal de Obras, Fernando Sancho, explica que el ayuntamiento tiene intención de actuar en otros tramos de este camino que sirve de acceso a fincas agrícolas, así como al propio parque arqueológico.

La actuación para la mejora del acceso ha supuesto una inversión de más de 91.000 euros y ha consistido en el saneo del camino, hacer cunetas y asfaltar el tramo más deteriorado del camino con una extensión de 300 metros aproximadamente. «Es el tramo que peor estaba y hacía muy complicado el tránsito para vehículos normales», explica Sancho. El concejal insiste que era una actuación prioritaria ya que es el acceso a uno de los atractivos del municipio. «Aunque sea un camino, es una zona muy transitada por el que cada año pasan centenares de coches y autobuses que visitan nuestro parque», añade.