La música y el deporte inundan Magallón para celebrar Navidad

Magallón disfrutó de una intensa programación navideña. Durante las vacaciones escolares se desarrollaron las colonias comarcales, así como las colonias multideporte organizadas por el ayuntamiento en las instalaciones deportivas y en el Espacio Infantil para los niños y niñas de 3 a 12 años.

Visita de los Reyes Magos.

También abrió sus puertas la exposición del belén organizada por la Asociación Amigos de la Cultura en el Centro Cultural El Matadero, que este año contó con nuevas figuras procedentes de una donación.

Grandes y pequeños disfrutaron de la Cabalgata de Reyes.

Los conciertos de la Banda y el Coro de la Sociedad Artístico Musical con repertorio navideño, así como los talleres de danzas regionales y villancicos a cargo de la Escuela de Jota de la Asociación de Música y Folclore, pusieron ritmo y música a la agenda navideña. Por su parte, el domingo 14 de diciembre tuvo lugar la tercera edición del mercadillo navideño formado por 35 puestos de venta de artesanía, bisutería y alimentación en la plaza de España y el Espacio Goya durante la jornada. A mediodía se repartieron migas para todos los asistentes.

Concierto del Coro de la Sociedad Artístico Musical.

Por otra parte, los mayores de la residencia recibieron la visita de Papá Noel para entregarles regalos. A continuación hubo un vermú navideño. También el miércoles 24 la Tronca de Navidad en la plaza de España regaló chuches a niños que no se olvidaron de cantar su canción. Otra de las citas celebradas días antes fue la charla sobre el 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo en el Cine Marina de la mano de Javier Lorenzo Monsón, presidente de la Asociación Huesca, cuna de San Lorenzo.

Espectáculo de Karavi Show en la Sala Ujoma.

En el apartado deportivo, la pareja formada por Álvaro Fernández de Cuenca y Víctor Molina de Valencia se proclamó el sábado 27 campeona del Torneo de Frontenis Villa de Magallón organizado por el Club Frontenis Magallón. Además, el fin de año del miércoles 31 incluyó la gala previa a las campanadas en la Sala Ujoma con el espectáculo de ritmo y emoción a cargo de los alumnos de canto moderno Karavi Show, la San Silvestre Magallonera por la villa, el ludocotillón en el espacio infantil y la fiesta en la Sala Ujoma para despedir el año y dar la bienvenida al 2026.

Belén en el Centro Cultural El Matadero.

Por su parte, el lunes 5 de enero, los magalloneros y las magalloneras celebraron en la plaza de Aragón la llegada de los Reyes Magos, que llevaron la magia y la ilusión a niños y adultos. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles del municipio y en la Sala Ujoma entregaron los regalos. Al día siguiente, la compañía La PAI puso en escena El puntazo, un espectáculo participativo y muy divertido con preguntas rápidas, pruebas físicas y mucha agilidad mental para toda la familia. Como broche final, el sábado 10, las familias pudieron disfrutar del musical Blancanieves, un cuento de hadas reinventado para inspirar a niños y mayores en torno a la inclusión y la autoconfianza.

Noticias relacionadas

Actuación de la Escuela de Jota.

Con esta última cita, Magallón puso el broche final a una intensa programación de ocio y cultural durante la Navidad.