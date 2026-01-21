ACTIVIDADES PARA MAYORES Y PEQUEÑOS
Navidad en Ainzón: magia, alegría e ilusión
LA CRÓNICA
Ainzón disfrutó de las navidades y de los diferentes concursos celebrados para estas fiestas, que fueron un éxito. Los organizadores destacaron la participación y el entusiasmo de todos los vecinos que se sumaron a estas iniciativas y felicitaron a los ganadores por sus merecidos premios.
Pili Broto fue la ganadora del mejor belén; Juan y Pablo Meléndez lucieron la mejor fachada adornada; Ana Pradilla se adjudicó el concurso de postres; Martina Cruz, Miguel Bellido, Jorge Royo y Pili Broto se llevaron el de los adornos navideños; y Miguel Bellido realizó la mejor carta a los Reyes Magos.
Por otro lado, Ainzón disfrutó el 24 de diciembre de la visita de Papá Noel y el 4 de enero del tradicional concierto de Navidad a cargo de la banda de música. Durante el acto se entregaron los premios de los diferentes concursos. También para fomentar la compra en el comercio local como en años anteriores se sortearon varios vales de compra de 50 euros, que fueron entregados a Adelina López, Ana Cardiel y Consuelo Mañas.
Por último, Ainzón vivió con mucha expectación la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en la tarde del 5 de enero. Con la Cabalgata de Reyes, el municipio zaragozano cerró las actividades celebradas durante Navidad con la ilusión de los más pequeños al ver a Sus Majestades.
