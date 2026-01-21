Una Navidad de lo más dulce para los escolares

El primer fin de semana de las vacaciones escolares comenzó en Tabuenca de la forma más dulce posible con la celebración del un taller de galletas locas, que dio el pistoletazo de salida a la programación de Navidad organizada para el municipio.

Fue una actividad muy entretenida y participativa, a la que acudieron tanto niños, como jóvenes, adultos y mayores, demostrando que la repostería no entiende de edades. Se elaboraron galletas de todo tipo: con formas originales, decoradas con muchos colores y sabores y con un toque personal en cada una.

Cada participante dio rienda suelta a su imaginación creando auténticas pequeñas obras de arte. El taller estuvo a cargo de la empresa Dulces Locuras y fue organizado y patrocinado por la Comarca del Campo de Borja.