TALLER DE GALLETAS LOCAS EN TABUENCA
Una Navidad de lo más dulce para los escolares
La Crónica del Campo de Borja
El primer fin de semana de las vacaciones escolares comenzó en Tabuenca de la forma más dulce posible con la celebración del un taller de galletas locas, que dio el pistoletazo de salida a la programación de Navidad organizada para el municipio.
Fue una actividad muy entretenida y participativa, a la que acudieron tanto niños, como jóvenes, adultos y mayores, demostrando que la repostería no entiende de edades. Se elaboraron galletas de todo tipo: con formas originales, decoradas con muchos colores y sabores y con un toque personal en cada una.
Cada participante dio rienda suelta a su imaginación creando auténticas pequeñas obras de arte. El taller estuvo a cargo de la empresa Dulces Locuras y fue organizado y patrocinado por la Comarca del Campo de Borja.
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Ruptura total entre Ramón Lozano y el Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu
- Las negociaciones con Bazdar y Dani Gómez y las dos piezas maestras del puzzle del mercado del Real Zaragoza
- Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
- Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- El terremoto de Ornella Bankolé sacude al Casademont Zaragoza