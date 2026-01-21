VISITA DE LOS REYES MAGOS A BULBUENTE
Una noche llena de magia e ilusión
La Crónica del Campo de Borja
Los vecinos de Bulbuente vivieron con mucha ilusión la llegada de los Reyes Magos al municipio. La Cabalgata se llevó este año en el Centro de Día en lugar del pabellón, ya que se encuentra desmantelado para su derribo.
Melchor, Gaspar y Baltasar fueron andando por las calles acompañados por los vecinos, al son de villancicos, y de un pequeño grupo de tambores y bombos de la cofradía.
Una vez en el Centro de Día, la comitiva real mostró sus respetos a la Virgen María, San José y Jesús y les ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. A continuación, repartieron regalos a niños y no tan niños de Bulbuente. Para finalizar la cita del 5 de enero se repartió chocolate caliente y bocadillos de jamón.
