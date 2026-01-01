Un nuevo espacio en la plaza Aguilar de Borja

El Ayuntamiento de Borja impulsará la creación de la Sede de la Recreación Histórica, un nuevo espacio cultural que estará ubicado en la plaza Aguilar y que servirá para poner en valor la memoria histórica y las tradiciones de la ciudad.

Así sería el interior de este espacio cultural.

La actuación se enmarca dentro del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2026 de la Diputación Provincial de Zaragoza y contará con una inversión de 200.000 euros, destinada a la rehabilitación de un edificio municipal del casco histórico. El objetivo es convertir este inmueble en un espacio dinámico dedicado a la divulgación cultural y al trabajo de la recreación histórica.

El edificio tendrá una superficie de 110 m2 distribuidos en dos plantas. En la planta calle se habilitará una amplia sala diáfana para exposiciones, donde se mostrarán los vestuarios de los principales personajes de las recreaciones históricas, convirtiéndose en un atractivo tanto para vecinos como para visitantes.

La primera planta albergará el taller de confección de vestuario, un despacho de trabajo y un archivo-almacén para la conservación de la indumentaria utilizada en las distintas recreaciones.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Borja no solo refuerza la infraestructura cultural de la ciudad, sino que también contribuye a la rehabilitación de una propiedad municipal del casco histórico, apostando por la conservación del patrimonio histórico y la promoción de la identidad local.