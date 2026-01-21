Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ramón LozanoHuelga AragónCierre tienda Inditex ZaragozaBus ZaragozaParque BruilActo franquistaTienda vintage Zaragoza
instagramlinkedin

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FUENDEJALÓN

Nuevos libros para fomentar la lectura

Libros de la biblioteca.

Libros de la biblioteca. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Fuendejalón

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha realizado recientemente la compra de nuevos libros con el objetivo de enriquecer el fondo bibliográfico de la biblioteca municipal. Esta iniciativa busca fomentar la lectura, apoyar la educación y ofrecer a los ciudadanos un mayor acceso a la cultura.

Los nuevos ejemplares incluyen novelas y libros infantiles y juveniles para lectores de todas las edades. Desde el consistorio destacan la importancia de seguir invirtiendo en espacios culturales que promuevan el conocimiento y el aprendizaje, consolidando la biblioteca como un punto de encuentro y crecimiento para todos los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents