Nuevos libros para fomentar la lectura

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha realizado recientemente la compra de nuevos libros con el objetivo de enriquecer el fondo bibliográfico de la biblioteca municipal. Esta iniciativa busca fomentar la lectura, apoyar la educación y ofrecer a los ciudadanos un mayor acceso a la cultura.

Los nuevos ejemplares incluyen novelas y libros infantiles y juveniles para lectores de todas las edades. Desde el consistorio destacan la importancia de seguir invirtiendo en espacios culturales que promuevan el conocimiento y el aprendizaje, consolidando la biblioteca como un punto de encuentro y crecimiento para todos los vecinos.