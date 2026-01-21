Los más pequeños disfrutan de cine y campanadas para despedir el año

La programación navideña continuó el martes 30 de diciembre con una tarde de cine infantil, en la que se proyectó una película pensada especialmente para los más pequeños del municipio.

Se proyectó una película dirigida la público infantil. / SERVICIO ESPECIAL

Tras la sesión de cine, la jornada siguió con una merienda y las campanadas infantiles, celebradas con antelación para que los niños también pudieran dar la bienvenida al nuevo año a su manera. Todo estuvo ambientado en una mini disco con música y baile.

Sin duda, fue una tarde sencilla pero muy entrañable que permitió a los más pequeños sentirse protagonistas y disfrutar del ambiente festivo que se vive en el pueblo durante estas fechas tan señaladas.