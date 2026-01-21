PROGRAMACIÓN INFANTIL EN TABUENCA
Los más pequeños disfrutan de cine y campanadas para despedir el año
La Crónica del Campo de Borja
Tabuenca
La programación navideña continuó el martes 30 de diciembre con una tarde de cine infantil, en la que se proyectó una película pensada especialmente para los más pequeños del municipio.
Tras la sesión de cine, la jornada siguió con una merienda y las campanadas infantiles, celebradas con antelación para que los niños también pudieran dar la bienvenida al nuevo año a su manera. Todo estuvo ambientado en una mini disco con música y baile.
Sin duda, fue una tarde sencilla pero muy entrañable que permitió a los más pequeños sentirse protagonistas y disfrutar del ambiente festivo que se vive en el pueblo durante estas fechas tan señaladas.
