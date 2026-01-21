Los más pequeños disfrutan a lo grande de las Colonias de Navidad en Campo de Borja

Los niños y niñas de la Comarca de Campo de Borja han disfrutado al máximo de las Colonias de Navidad, que un año más se han convertido en un espacio de convivencia, diversión y aprendizaje durante las vacaciones escolares.

Taller de manualidades. / SERVICIO ESPECIAL

A lo largo de estos días, los participantes han realizado numerosas actividades pensadas para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. Talleres de manualidades navideñas, juegos cooperativos y yincanas, han llenado cada jornada de risas y buen ambiente. Tampoco han faltado los cuentos, la música y las propuestas lúdicas adaptadas a las diferentes edades.

El ambiente ha sido inmejorable, con niños y niñas participando con entusiasmo y haciendo nuevos amigos, mientras aprendían valores como el compañerismo, el respeto y la colaboración. Las Colonias de Navidad han sido, además, un importante apoyo para las familias, facilitando la conciliación durante estas fechas tan señaladas.

Desde la Comarca de Campo de Borja se valora muy positivamente el desarrollo de esta iniciativa, que ha vuelto a demostrar que el ocio educativo es una excelente forma de aprovechar el tiempo libre. Sin duda, una experiencia que los más pequeños recordarán con una gran sonrisa.