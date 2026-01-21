DIVERSIÓN Y CONVIVENCIA
Pozuelo de Aragón vive con intensidad y tradiciones las fiestas de San Antón
La Crónica del Campo de Borja
Pozuelo de Aragón volvió a celebrar con gran ambiente y participación sus tradicionales fiestas de San Antón, del 16 al 18 de enero. Una cita muy esperada por vecinos y visitantes que combina costumbre, convivencia y diversión para todas las edades.
Las fiestas comenzaron con uno de los momentos más simbólicos y esperados: la tradicional hoguera de San Antón, este año organizada por los quintos del 2008, Javier y Leire. Alrededor del fuego, el pueblo se reunió para compartir charlas, risas y el calor de una tradición que pasa de generación en generación y que marca el inicio oficial de la celebración.
A lo largo de la jornada, las peñas fueron protagonistas con diversos juegos y actividades que llenaron el pabellón de color y buen humor, fomentando la participación y el espíritu festivo. No faltó tampoco uno de los actos más entrañables de San Antón, el tradicional baile del farolillo, que volvió a emocionar tanto a mayores como a pequeños, manteniendo viva una de las señas de identidad de estas fiestas.
La programación festiva continuó con una cena popular, un momento clave de convivencia en el que los vecinos compartieron mesa y celebración en un ambiente cercano y familiar. Los más pequeños también tuvieron su espacio con un cuenta cuentos especialmente pensado para ellos, que despertó su imaginación y les permitió disfrutar de la fiesta de una forma adaptada a su edad.
La noche estuvo marcada por la música y el baile. La orquesta animó a todos los asistentes con un repertorio variado, dando paso posteriormente a la disco móvil, que mantuvo la energía y las ganas de fiesta hasta bien entrada la madrugada.
Como broche final a las fiestas, el público pudo disfrutar de la actuación de Marisol Aznar con su espectáculo ¡Madre mía!, que arrancó carcajadas y aplausos, poniendo un cierre brillante y lleno de humor a unos días de celebración inolvidables.
Un año más, Pozuelo de Aragón demostró que sus fiestas de San Antón son mucho más que una tradición: son un punto de encuentro, de identidad y de disfrute colectivo que sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo.
