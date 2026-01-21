Pozuelo de Aragón vive con intensidad y tradiciones las fiestas de San Antón

Pozuelo de Aragón volvió a celebrar con gran ambiente y participación sus tradicionales fiestas de San Antón, del 16 al 18 de enero. Una cita muy esperada por vecinos y visitantes que combina costumbre, convivencia y diversión para todas las edades.

Fiestas de San Antón en Pozuelo. / SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas comenzaron con uno de los momentos más simbólicos y esperados: la tradicional hoguera de San Antón, este año organizada por los quintos del 2008, Javier y Leire. Alrededor del fuego, el pueblo se reunió para compartir charlas, risas y el calor de una tradición que pasa de generación en generación y que marca el inicio oficial de la celebración.

Fiesta de los Quintos. / SERVICIO ESPECIAL

A lo largo de la jornada, las peñas fueron protagonistas con diversos juegos y actividades que llenaron el pabellón de color y buen humor, fomentando la participación y el espíritu festivo. No faltó tampoco uno de los actos más entrañables de San Antón, el tradicional baile del farolillo, que volvió a emocionar tanto a mayores como a pequeños, manteniendo viva una de las señas de identidad de estas fiestas.

Las tradicionales fiestas de San Antón. / SERVICIO ESPECIAL

La programación festiva continuó con una cena popular, un momento clave de convivencia en el que los vecinos compartieron mesa y celebración en un ambiente cercano y familiar. Los más pequeños también tuvieron su espacio con un cuenta cuentos especialmente pensado para ellos, que despertó su imaginación y les permitió disfrutar de la fiesta de una forma adaptada a su edad.

Música y baile. / SERVICIO ESPECIAL

La noche estuvo marcada por la música y el baile. La orquesta animó a todos los asistentes con un repertorio variado, dando paso posteriormente a la disco móvil, que mantuvo la energía y las ganas de fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Cestas con lotes de productos de la zona. / SERVICIO ESPECIAL

Como broche final a las fiestas, el público pudo disfrutar de la actuación de Marisol Aznar con su espectáculo ¡Madre mía!, que arrancó carcajadas y aplausos, poniendo un cierre brillante y lleno de humor a unos días de celebración inolvidables.

Celebración de San Antón. / SERVICIO ESPECIAL

Un año más, Pozuelo de Aragón demostró que sus fiestas de San Antón son mucho más que una tradición: son un punto de encuentro, de identidad y de disfrute colectivo que sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo.