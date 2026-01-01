El Proyecto Belsinon refuerza la proyección científica en el yacimiento del convento de Mallén

Mallén tuvo una presencia destacada durante el mes de diciembre en diversos foros científicos dedicados a la investigación arqueológica y protohistórica de la Península Ibérica, gracias a la presentación de los resultados del Proyecto Belsinon, desarrollado en el yacimiento de El Convento de Mallén, que refuerza el papel del valle del Huecha como un espacio clave para el conocimiento del pasado antiguo de Aragón.

Los trabajos, centrados en el estudio del asentamiento protohistórico y los contextos de época romana de Belsinon, fueron presentados en el Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés, poniendo de relieve la relevancia de la difusión de resultados científicos como parte fundamental del proceso investigador y como garantía de transferencia de conocimiento a la comunidad académica y a la sociedad.

En este encuentro Mallén se convirtió en protagonista destacado del encuentro gracias a la presentación de varios estudios. Por un lado, El asentamiento protohistórico del Convento de Mallén (Zaragoza) permitió exponer nuevos datos sobre las dinámicas de poblamiento y organización del territorio en la Protohistoria del valle del Huecha. De forma complementaria, el trabajo Contextos de habitación y abandono de época romana en Belsinon (El Convento de Mallén, Zaragoza) aportó una lectura renovada sobre la ocupación romana del enclave, incidiendo en los procesos de transformación y abandono del espacio habitado.

Junto a estas investigaciones, el equipo participó también en la presentación del proyecto Gemelos digitales, soportes y réplicas 3D: soluciones prácticas para la conservación, exposición y didáctica del material arqueológico, que subraya la apuesta del grupo investigador por la innovación tecnológica aplicada al patrimonio, integrando arqueología, conservación, digitalización y divulgación.

Uno de los hitos más relevantes fue la participación en el congreso La I Edad del Hierro en la Península Ibérica, celebrado en Soria, donde se presentó la ponencia La I Edad del Hierro en el valle del Huecha: El Convento de Mallén. Esta intervención situó a Mallén en el debate científico nacional sobre la Primera Edad del Hierro, destacando el valor estratégico del yacimiento dentro de las dinámicas protohistóricas del noreste peninsular.

Trabajos en el Convento de Mallén Los trabajos desarrollados en El Convento de Mallén protagonizan en diciembre foros académicos nacionales, destacando la importancia de la difusión de resultados científicos, el carácter interdisciplinar del equipo investigador y el papel estratégico del valle del Huecha en la Protohistoria y la época romana de Aragón.

La presencia continuada del Proyecto Belsinon en estos encuentros científicos, junto con la presencia en otros congresos a lo largo de 2025 como el Congreso de Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico o las Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica en Barcelona, pone de manifiesto no solo la solidez de las investigaciones, sino también el carácter interdisciplinar del equipo, que integra especialistas en arqueología, análisis material, arqueobotánica, arqueozoología y tecnologías digitales.

Asimismo, contribuye a consolidar a Mallén como un referente emergente en la investigación arqueológica aragonesa, demostrando que el estudio del patrimonio local puede alcanzar una proyección científica de ámbito estatal.