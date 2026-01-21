Tabuenca despide el año a ritmo de carreras y uvas a pesar del frío

Ni el frío ni las bajas temperaturas frenaron a los tabuenquinos en la celebración de la V Marcha San Silvestre, que tuvo lugar en una mañana soleada aunque gélida. Un año más, el miércoles 31 de diciembre, los vecinos no faltaron a esta cita ya tradicional, participando con entusiasmo y buen humor. Para entrar en calor se organizó un picoteo. Además, también se realizaron varios sorteos de productos locales, gracias a la colaboración y patrocinio de distintos establecimientos del municipio.

La jornada contó con una gran participación. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada concluyó por la noche con las 12 campanadas en la plaza de España, donde se reunió todo el pueblo. Aprovechando el reloj del ayuntamiento y la proyección de la Puerta del Sol de Madrid, los tabuenquinos despidieron el año de una forma muy especial. La animación corrió a cargo de una pareja de presentadores muy conocidos, que lograron dinamizar el ambiente y arrancar más de una sonrisa.