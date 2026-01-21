SAN SILVESTRE Y CAMPANADAS
Tabuenca despide el año a ritmo de carreras y uvas a pesar del frío
La Crónica del Campo de Borja
Ni el frío ni las bajas temperaturas frenaron a los tabuenquinos en la celebración de la V Marcha San Silvestre, que tuvo lugar en una mañana soleada aunque gélida. Un año más, el miércoles 31 de diciembre, los vecinos no faltaron a esta cita ya tradicional, participando con entusiasmo y buen humor. Para entrar en calor se organizó un picoteo. Además, también se realizaron varios sorteos de productos locales, gracias a la colaboración y patrocinio de distintos establecimientos del municipio.
La jornada concluyó por la noche con las 12 campanadas en la plaza de España, donde se reunió todo el pueblo. Aprovechando el reloj del ayuntamiento y la proyección de la Puerta del Sol de Madrid, los tabuenquinos despidieron el año de una forma muy especial. La animación corrió a cargo de una pareja de presentadores muy conocidos, que lograron dinamizar el ambiente y arrancar más de una sonrisa.
