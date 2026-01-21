TRADICIONAL HOGUERA
Tabuenca prende las fiestas de San Sebastián
La Crónica del Campo de Borja
Un año más, Tabuenca honró a su patrón San Sebastián con la tradicional hoguera. En vísperas de las fiestas tuvo lugar la preparación de la hoguera, una de las citas más esperadas por los vecinos y vecinas del pueblo. La corporación municipal, junto a un gran número de tabuenquinos voluntarios, salieron a buscar leña, cortarla y empaquetarla para dar forma a la hoguera que se encendió el lunes 19 de enero, víspera del día del patrón.
Como es costumbre, todo el pueblo se reunió alrededor del fuego para calentarse, bailar y cantar loas al santo y degustar de un rico bocadillo elaborado con viandas que se asarán en la propia hoguera. Una tradición que combina trabajo en equipo, convivencia y el calor humano que caracteriza a Tabuenca.
