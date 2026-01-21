Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRADICIONAL HOGUERA

Tabuenca prende las fiestas de San Sebastián

Los vecinos se reunieron para preparar la hoguera.

Los vecinos se reunieron para preparar la hoguera. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

Un año más, Tabuenca honró a su patrón San Sebastián con la tradicional hoguera. En vísperas de las fiestas tuvo lugar la preparación de la hoguera, una de las citas más esperadas por los vecinos y vecinas del pueblo. La corporación municipal, junto a un gran número de tabuenquinos voluntarios, salieron a buscar leña, cortarla y empaquetarla para dar forma a la hoguera que se encendió el lunes 19 de enero, víspera del día del patrón.

Como es costumbre, todo el pueblo se reunió alrededor del fuego para calentarse, bailar y cantar loas al santo y degustar de un rico bocadillo elaborado con viandas que se asarán en la propia hoguera. Una tradición que combina trabajo en equipo, convivencia y el calor humano que caracteriza a Tabuenca.

