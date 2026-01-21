ASOCIACIÓN DEPORTIVA MALLÉN
Tarde de hinchables y juegos para los más pequeños
LA CRÓNICA
MALLÉN
El 26 de diciembre la Asociación Deportiva Mallén celebro su tradicional fiesta navideña de hinchables. El evento, que tuvo lugar en el polideportivo de 16.00 a 20.00 horas, contó con un total de 11 atracciones, desde coloridos castillos y toboganes, un campo de fútbol hinchable y un toro mecánico, que mantuvieron a más de 170 pequeños entretenidos durante toda la jornada. Padres, familiares y amigos se sumaron al ambiente festivo, observando con alegría y entusiasmo cómo los pequeños disfrutaban de cada uno de los rincones de la fiesta.
