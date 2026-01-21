Tarde de hinchables y juegos para los más pequeños

El 26 de diciembre la Asociación Deportiva Mallén celebro su tradicional fiesta navideña de hinchables. El evento, que tuvo lugar en el polideportivo de 16.00 a 20.00 horas, contó con un total de 11 atracciones, desde coloridos castillos y toboganes, un campo de fútbol hinchable y un toro mecánico, que mantuvieron a más de 170 pequeños entretenidos durante toda la jornada. Padres, familiares y amigos se sumaron al ambiente festivo, observando con alegría y entusiasmo cómo los pequeños disfrutaban de cada uno de los rincones de la fiesta.