Tradición y solidaridad asoman en Navidad

El Ayuntamiento de Fuendejalón preparó un completo programa de actividades navideñas con el fin de hacer disfrutar a vecinos y visitantes durante unas fechas tan especiales. La programación combinó tradición, solidaridad y momentos de encuentro, creando un ambiente festivo en todo el municipio.

Actuación de la Coral Voces de Fuendejalón en la iglesia parroquial.

Uno de los actos más destacados fue el mercadillo navideño que llenó el pabellón de luz y color. En él, los asistentes pudieron encontrar productos artesanales, regalos y artículos típicos de estas fechas, con el sorteo de una cesta de productos y un bingo, convirtiéndose en un punto de reunión para familias y amigos. En el escritorio de Papá Noel los más pequeños pudieron escribir sus cartas y pintar sus dibujos. Además, para finalizar, los asistentes disfrutaron de un rico chocolate con bizcochos.

La Asociación de la Tercera Edad disfrutó de la convivencia durante las fiestas.

La música también tuvo un papel protagonista estos días con la actuación de villancicos de la Coral Voces de Fuendejalón, el 20 de diciembre en la iglesia parroquial, que emocionó al público con un repertorio tradicional, aportando el espíritu navideño y poniendo en valor el talento local. También con el Concierto de Navidad del día 23 a cargo de Camerata, Patrimonio Sonoro.

Cena de varios jóvenes del municipio.

Otro de los momentos más esperados fue el brindis de navidad en la plaza del Ayuntamiento, donde el alcalde, Javier Tolosa, y la corporación, desde el balcón felicitaron las navidades a todos los vecinos con turrones y cava. Fue un acto simbólico que congregó a numerosos vecinos para compartir buenos deseos y celebrar juntos estas fiestas en un ambiente de cercanía y convivencia.

No faltó una sesión de cine en la programación cultural de Navidad.

Papá Noel y Reyes Magos

Espectáculo de magia.

Los más pequeños fueron especialmente protagonistas con la visita de Papá Noel, que repartió ilusión y unos bonitos detalles con ayuda de sus elfos y la posterior llegada de los Reyes Magos, en una maravillosa carroza acompañados de sus pajes, con unos bonitos fuegos artificiales que anunciaron su llegada. Todos los niños estaban expectantes por saludar a sus majestades y pasar a por sus regalos, se acercaron primero a adorar al niño en el portal viviente que se recreó al lado de ese escenario mágico lleno de luz y colorido en el pabellón. Uno de los eventos más esperados, que llenó de magia y sonrisas las calles del municipio.

Papá Noel con los elfos junto al árbol.

Finalmente, el año se despidió con la tradicional Carrera de San Silvestre, el 31 de diciembre, en la que participaron muchos de los vecinos de todas las edades. La carrera comenzó en el Cantón y el recorrido continuó por todo el pueblo. Los participantes acudieron disfrazados para disfrutar del último día del año y después tomaron un estupendo chocolate con pastas, en el bar de las piscinas para reponer fuerzas. Esta actividad, además de promover el deporte tiene un carácter solidario, este año las donaciones fueron para Aspanoa, demostrando una vez más el compromiso del municipio con las buenas causas.

Desde el ayuntamiento agradecen la participación y colaboración de todos los colectivos, asociaciones y vecinos que hicieron posible una Navidad llena de actividades y espíritu festivo.