Las tradiciones llenan de ilusión las fiestas navideñas de Novillas

Durante los últimos días, Novillas disfrutó de una completa y variada programación navideña que llenó de actividad, tradición y convivencia las calles y espacios municipales, consolidando una vez más estas fechas como uno de los momentos más especiales del año para vecinos y visitantes.

Concierto de Año Nuevo de la Banda de Música de Ainzón. / SERVICIO ESPECIAL

Las celebraciones arrancaron el viernes 19 de diciembre con el tradicional festival de Navidad del colegio, protagonizado por los niños y niñas de la localidad que junto con sus profesores alegraron la mañana con cantos y bailes a todos los vecinos que quisieron acercarse al Baile. El acto, muy esperado por las familias, llenó el local de música y emoción, marcando el inicio oficial de la Navidad en Novillas.

Novillas acogió el Campeonato Comarcal de Guiñote. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 20, la jornada estuvo dedicada a una de las tradiciones más arraigadas del municipio: la Tronca Navideña, organizada por los Gaiteros de Novillas donde mayores y pequeños se reunieron para compartir una costumbre que se transmite de generación en generación en tierras aragonesas, y que mantiene vivo el folclore local, la tradición y la ilusión y la memoria. La programación festiva continuó el miércoles 24 de diciembre con la llegada de Papá Noel, que hizo las delicias de los más pequeños con el reparto de regalos en el Baile, en un ambiente festivo y familiar que volvió a reunir a numerosas familias.

Novillas despidió el año con una intensa jornada que comenzó por la mañana con la tradicional San Silvestre, con salida desde el colegio público San Nicasio. / SERVICIO ESPECIAL

El miércoles 31 de diciembre, Novillas despidió el año con una intensa jornada que comenzó por la mañana con la tradicional San Silvestre, con salida desde las escuelas y organizada por la comisión. Tras la carrera, se celebraron las campanadas infantiles, permitiendo que los más pequeños vivieran su propio fin de año. Ya por la tarde, el salón del Baile acogió un animado tardeo para despedir 2025, seguido de una disco móvil de madrugada que dio la bienvenida al nuevo año en Novillas.

Concierto y Reyes

Las actividades se retomaron el sábado 3 de enero con el Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Banda de Música de Ainzón, que ofreció un cuidado repertorio instrumental organizado por el ayuntamiento y la Comarca Campo de Borja. Al igual que el Campeonato Comarcal de Guiñote que tuvo lugar el día siguiente, una cita muy esperada por los aficionados a este juego tradicional que congregó a casi 40 parejas.

La programación navideña se cerró el lunes 5 con la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrieron el municipio antes de la adoración al Niño y el reparto de regalos, poniendo el broche final a unas fiestas marcadas por la participación, la tradición y el ambiente de convivencia.

Consistorio y asociaciones organizadoras se valora muy positivamente el desarrollo de todas las actividades, agradeciendo la implicación de vecinos, colectivos y voluntarios que hicieron posible que Novillas volviese a vivir una Navidad llena de ilusión y vida comunitaria.