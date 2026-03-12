El 8M recuerda que la igualdad es un compromiso social

Fuendejalón reivindicó un año más los derechos de las mujeres. El ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Mujeres Virgen del Castillo, celebró el Día Internacional de las Mujeres con diferentes actos dirigidos a visibilizar el compromiso del municipio con la igualdad entre mujeres y hombres.

Lectura del manifiesto desde el balcón del ayuntamiento. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada comenzó con la lectura del manifiesto institucional del 8 de marzo desde el balcón del edificio consistorial, un acto abierto a la participación de los vecinos y vecinas del municipio. Durante la lectura se recordó que la igualdad entre mujeres y hombres es un compromiso colectivo y una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

El manifiesto destacó la importancia de seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, defendiendo una vida libre de violencias para todas las mujeres, impulsando la educación en igualdad y reconociendo el valor social y económico de los cuidados, elementos clave para avanzar hacia una igualdad real.

Más tarde, la celebración continuó con una jornada de encuentro y convivencia en el Centro Recreativo Ranillas de Fuendejalón. Este espacio permitió reflexionar sobre los avances conseguidos y reforzar la participación de las mujeres en la vida social.