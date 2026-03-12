DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EN FUENDEJALÓN
El 8M recuerda que la igualdad es un compromiso social
La Crónica del Campo de Borja
Fuendejalón reivindicó un año más los derechos de las mujeres. El ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Mujeres Virgen del Castillo, celebró el Día Internacional de las Mujeres con diferentes actos dirigidos a visibilizar el compromiso del municipio con la igualdad entre mujeres y hombres.
La jornada comenzó con la lectura del manifiesto institucional del 8 de marzo desde el balcón del edificio consistorial, un acto abierto a la participación de los vecinos y vecinas del municipio. Durante la lectura se recordó que la igualdad entre mujeres y hombres es un compromiso colectivo y una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
El manifiesto destacó la importancia de seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, defendiendo una vida libre de violencias para todas las mujeres, impulsando la educación en igualdad y reconociendo el valor social y económico de los cuidados, elementos clave para avanzar hacia una igualdad real.
Más tarde, la celebración continuó con una jornada de encuentro y convivencia en el Centro Recreativo Ranillas de Fuendejalón. Este espacio permitió reflexionar sobre los avances conseguidos y reforzar la participación de las mujeres en la vida social.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga