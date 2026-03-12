Avances decisivos para la variante de Borja y la mejora de la N-122

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó provisionalmente el proceso de información pública y el proyecto de trazado para la construcción de la futura variante de la N-122 entre Borja y Maleján, una infraestructura largamente demandada que supondrá una transformación significativa para la movilidad en el municipio y su entorno.

La actuación, que se ejecutará entre los kilómetros 60 y 67, contará con una inversión de 70.127.920 euros, y tiene como principal objetivo desviar el tráfico de largo recorrido que actualmente atraviesa los núcleos urbanos de Borja y Maleján.

7,4 KM de nueva vía

La nueva infraestructura tendrá una longitud aproximada de 7,4 kilómetros, incluyendo el trazado principal y tres nuevos enlaces. El proyecto contempla un túnel de 719 metros, al que se suma un tramo en falso túnel de 162 metros, además de una nueva galería de evacuación que refuerza las condiciones de seguridad.

En cuanto a las conexiones, el primer enlace se situará antes del actual acceso a Albeta, dando servicio a esta localidad, a la zona de restauración existente junto a la carretera y al polígono industrial de Borja. El enlace central se ubicará en la intersección con la carretera CP-2, mientras que el tercero estará en la conexión final de la variante, facilitando el acceso a Maleján y a la zona oeste de Borja. Tras este último punto, el trazado volverá a incorporarse a la N-122.

Esta actuación permitirá retirar de las travesías urbanas un importante volumen de vehículos, especialmente pesados, mejorando de forma sustancial la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. La actual carretera atraviesa zonas especialmente sensibles, próximas a un centro educativo y a una residencia de mayores, lo que incrementa la peligrosidad del tránsito.

Mejoras clave

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, subrayó que «han sido meses de trabajo constante, de remangarse y ponerse a finalizar todo el proyecto», destacando la colaboración mantenida con la subdelegación del Gobierno en Zaragoza una vez superado el trámite de impacto ambiental. Según explicó, desde el ayuntamiento se han planteado mejoras consideradas vitales, como el acceso directo al polígono industrial, actualmente en expansión, y la previsión de nuevas conexiones para sus futuras ampliaciones.

Arilla señaló que, una vez se produzca la aprobación definitiva, el ayuntamiento seguirá trabajando para que el ministerio concrete una planificación plurianual de la obra y, en su caso, complemente la dotación presupuestaria. «Es una reivindicación histórica que el actual Gobierno central ha cumplido con la ciudad», afirmó.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, calificó la aprobación como un paso «clave y decisivo» para hacer realidad una infraestructura muy relevante para ambas poblaciones. Según destacó, la variante permitirá que el tráfico de largo recorrido no tenga que atravesar los cascos urbanos, lo que se traducirá en mayor tranquilidad y seguridad para la ciudadanía.

La aprobación del trazado supone así un avance determinante hacia un territorio mejor conectado, más seguro y preparado para afrontar los retos de desarrollo y crecimiento de los próximos años.