El Ayuntamiento de Mallén pone nombre a tres calles

En el pleno ordinario del mes de marzo, el Ayuntamiento de Mallén pondrá nombre a las nuevas calles ejecutadas junto al pabellón de fiestas. La propuesta de denominación de las nuevas vías públicas llevarán el nombre de calle Escachamatas, Donantes de Sangre y Pagus Belsinonensis.

Pagus Belsinonensis alude al nombre con el que se conocía el Yacimiento El Convento. / SERVICIO ESPECIAL

Calle Escachamatas

La calle Escachamatas rinde homenaje a la antigua línea ferroviaria Cortes-Borja. / SERVICIO ESPECIAL

Desde la intersección en el camino Calveta con la avenida Europa hasta el enlace con la calle de los Huertos. Esta denominación parte como homenaje a la línea de ferrocarril de vía estrecha Cortes-Borja que prestó servicio a las localidades por las que discurría entre 1989 y 1955 y dejó una profunda huella en la vida social, económica y emocional de Mallén.

Calle Donantes de Sangre

Desde la intersección en la calle Gotor Aisa hasta el pabellon de fiestas. Una propuesta que partió desde la delegación de Donantes de Sangre y tejidos en Mallén y que se registró en el ayuntamiento en el año 2014, en reconocimiento a la labor que desarrolla dicha organización desde la aparición de las hermandades de donantes de sangre a mediados del siglo pasado y a todas las personas que de forma altruista colaboran realizando donaciones.

Calle Pagus Belsinonensis

Será la nueva calle desde la intersección en la calle Escachamatas. El término Pagus Belsinonensis hace alusión al nombre con el que, en época romana, se conocía al asentamiento que hoy se conoce como el Yacimiento El Convento. Esta denominación, de carácter histórico y cultural, contribuye a preservar la identidad del municipio, rescatando su herencia arqueológica. Su inclusión enriquecerá el valor histórico del callejero y fomenta el conocimiento del pasado entre los habitantes y visitantes.