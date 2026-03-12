SE SITÚAN JUNTO AL PABELLÓN DE FIESTAS
El Ayuntamiento de Mallén pone nombre a tres calles
La Crónica del Campo de Borja
En el pleno ordinario del mes de marzo, el Ayuntamiento de Mallén pondrá nombre a las nuevas calles ejecutadas junto al pabellón de fiestas. La propuesta de denominación de las nuevas vías públicas llevarán el nombre de calle Escachamatas, Donantes de Sangre y Pagus Belsinonensis.
Calle Escachamatas
Desde la intersección en el camino Calveta con la avenida Europa hasta el enlace con la calle de los Huertos. Esta denominación parte como homenaje a la línea de ferrocarril de vía estrecha Cortes-Borja que prestó servicio a las localidades por las que discurría entre 1989 y 1955 y dejó una profunda huella en la vida social, económica y emocional de Mallén.
Calle Donantes de Sangre
Desde la intersección en la calle Gotor Aisa hasta el pabellon de fiestas. Una propuesta que partió desde la delegación de Donantes de Sangre y tejidos en Mallén y que se registró en el ayuntamiento en el año 2014, en reconocimiento a la labor que desarrolla dicha organización desde la aparición de las hermandades de donantes de sangre a mediados del siglo pasado y a todas las personas que de forma altruista colaboran realizando donaciones.
Calle Pagus Belsinonensis
Será la nueva calle desde la intersección en la calle Escachamatas. El término Pagus Belsinonensis hace alusión al nombre con el que, en época romana, se conocía al asentamiento que hoy se conoce como el Yacimiento El Convento. Esta denominación, de carácter histórico y cultural, contribuye a preservar la identidad del municipio, rescatando su herencia arqueológica. Su inclusión enriquecerá el valor histórico del callejero y fomenta el conocimiento del pasado entre los habitantes y visitantes.
La reunión vecinal, el domingo 5 de abril
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mallén celebrará el próximo 5 de abril, a las 19.00 horas en la biblioteca, la reunión anual de vecinos, en donde se explicarán los asuntos más destacados del último año y se darán a conocer los temas de trabajo para este año. Los vecinos podrán preguntar y realizar las sugerencias que estimen oportunas. La cita, como viene siendo cada año, servirá como ejercicio de transparencia institucional y rendición de cuentas a la ciudadanía de todos los temas que desde el ayuntamiento se van desarrollando.
Durante este año se van a llevar a cabo varias actuaciones de mejora en la localidad con una inversión inicial de más de 1,2 millones de euros provenientes en su mayor parte de las subvenciones + Provincia y el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación de Zaragoza. Está previsto que a partir del mes de junio comiencen las obras de renovación integral de las calles la Vega, Trascastillos, Rosario y un tramo del Pilar. Además, se va a asfaltar el parquin de camiones junto a las peñas y se va a iluminar la calle hasta avenida Europa.
