Biogás Power invertirá 20 millones en una planta en Agón

El Gobierno de Aragón declaró el pasado 28 de enero como inversión de interés autonómico los proyectos de construcción de tres plantas de valorización y generación de biogás en Agón (Campo de Borja), Bujaraloz (Monegros) y Lupiñén (Hoya de Huesca). La inversión proyectada suma 70,4 millones de euros.

La planta de Agón se levantará en la zona de Matagorda y para su construcción se destinarán alrededor de 20 millones de euros. En cuanto a la previsión de empleo, la empresa promotora, Biogás Power, ha estimado para la suma de las tres plantas 210 empleos directos y 60 indirectos durante la fase de construcción, y 45 empleos directos y 60 indirectos en la fase de operación. El plazo de construcción se estima en 24 meses desde la obtención de las licencias y autorizaciones pertinentes.

Biogás y digestato

El proceso productivo se basa en la generación de biogás a través de digestión anaerobia, mediante el tratamiento de subproductos orgánicos, y la posterior depuración del biogás para la obtención de biometano. Los sustratos utilizados para la producción del gas renovable será residuos orgánicos de origen ganadero, agrícola y agroalimentarios.

Los productos generados por la actividad de las tres plantas serán biometano y digestato, una enmienda orgánica de gran valor en la agricultura como fuente de nutrientes orgánicos. Esta enmienda orgánica será comercializada para su utilización en la agricultura.

Cada una de las tres plantas está compuesta por elementos de obra civil, instalaciones industriales y equipamiento técnico, distribuidos en distintas zonas funcionales, con unidad de recepción de materias primas y preparación, unidad de digestión y producción de biogás, purificación de biogás, y separación de las fracciones sólida y líquida del digestato.

Noticias relacionadas

Estas instalaciones industriales contarán con infraestructuras auxiliares, como acondicionamiento de accesos hasta la planta, tendido eléctrico para abastecimiento energético, y ramal de conexión a gasoducto, para inyectar el biometano producido a la infraestructura gasista existente.