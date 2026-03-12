Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÁS DE 187.000 EUROS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Borja amplía con fondos estatales su presupuesto

Parte de los fondos irán al centro de interpretación del barrio del Carmen y San Juan. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

Gracias a una mayor aportación del Estado a los municipios mediante las entregas a cuenta, el Ayuntamiento de Borja contará con ingresos extraordinarios no previstos en el presupuesto de 2026. Estos fondos fueron votados y aprobados en el pleno extraordinario celebrado el 5 de febrero y permitirán ejecutar importantes inversiones en el municipio.

Entre los proyectos que se financiarán se encuentra la renovación de los equipamientos informáticos, con una inversión de 5.500 euros, y la construcción del centro de interpretación del barrio del Carmen y San Juan, para la que el ayuntamiento aportará 113.500 euros. Esta actuación, que ya contaba con 80.000 euros del PLUS, eleva la inversión total a 193.500 euros, lo que permitirá completar la construcción y el equipamiento del nuevo centro.

Asimismo, se destinarán 48.000 euros a la ampliación del gimnasio municipal y 18.200 euros a la restauración de la pintura del yacimiento de Bursao, una obra de gran valor patrimonial y única en el mundo. También se invertirán 2.389 euros en la memoria y el diseño del nuevo parque de Sopez, con el objetivo de mejorar los espacios públicos del municipio.

El importe total de las modificaciones presupuestarias asciende a 187.589 euros, reforzando la capacidad del ayuntamiento para mejorar los servicios, el patrimonio y la calidad de vida de los vecinos.

