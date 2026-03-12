MÁS DE 187.000 EUROS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Borja amplía con fondos estatales su presupuesto
La Crónica del Campo de Borja
Gracias a una mayor aportación del Estado a los municipios mediante las entregas a cuenta, el Ayuntamiento de Borja contará con ingresos extraordinarios no previstos en el presupuesto de 2026. Estos fondos fueron votados y aprobados en el pleno extraordinario celebrado el 5 de febrero y permitirán ejecutar importantes inversiones en el municipio.
Entre los proyectos que se financiarán se encuentra la renovación de los equipamientos informáticos, con una inversión de 5.500 euros, y la construcción del centro de interpretación del barrio del Carmen y San Juan, para la que el ayuntamiento aportará 113.500 euros. Esta actuación, que ya contaba con 80.000 euros del PLUS, eleva la inversión total a 193.500 euros, lo que permitirá completar la construcción y el equipamiento del nuevo centro.
Asimismo, se destinarán 48.000 euros a la ampliación del gimnasio municipal y 18.200 euros a la restauración de la pintura del yacimiento de Bursao, una obra de gran valor patrimonial y única en el mundo. También se invertirán 2.389 euros en la memoria y el diseño del nuevo parque de Sopez, con el objetivo de mejorar los espacios públicos del municipio.
El importe total de las modificaciones presupuestarias asciende a 187.589 euros, reforzando la capacidad del ayuntamiento para mejorar los servicios, el patrimonio y la calidad de vida de los vecinos.
