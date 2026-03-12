Borja analiza con las empresas de Barbalanca mejoras en el polígono

El Ayuntamiento de Borja mantuvo el miércoles 4 de marzo una reunión con representantes de varias empresas del polígono industrial de Barbalanca para analizar la evolución del empleo y estudiar medidas que acompañen el crecimiento empresarial previsto en la zona.

El encuentro se celebró en la Casa de las Conchas y contó con la participación del alcalde de Borja, Eduardo Arilla, junto al teniente de alcalde delegado de Servicios Públicos, Aitor Tabuenca. También asistieron gerentes y responsables de personal de distintas factorías del polígono, representantes del Clúster de la Automoción de Aragón y el técnico de gestión administrativa del ayuntamiento.

Durante la reunión se abordó la situación actual de las empresas y sus previsiones de contratación. Según se expuso en el encuentro, las distintas factorías mantienen una planificación al alza que contempla la creación de más de 300 puestos de trabajo en los próximos meses.

Movilidad y talento

Entre los asuntos tratados destacaron la posibilidad de establecer líneas de autobús directas desde Zaragoza para facilitar el acceso de trabajadores, la puesta en marcha de programas de formación dual en empresa dirigidos a jóvenes y la búsqueda, a través del Clúster de Automoción de Aragón, de perfiles profesionales vinculados al mantenimiento industrial y la mecatrónica.

Asimismo, se analizaron cuestiones relacionadas con la movilidad y la ordenación del polígono, como la regulación del tráfico interno, la creación de nuevos aparcamientos y el refuerzo de la seguridad en la zona. También se abordaron posibles planes de vivienda vinculados al crecimiento del empleo y la futura ampliación del polígono industrial, que podría plantearse una vez se publique el proyecto de la variante de la N-122. En la reunión participaron empresas como Mondo, Flex, KDK, SFC Soluction y Lieder Automotive, antigua Fagor.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, subrayó la importancia del polígono para la economía comarcal y afirmó que «el Polígono Industrial Barbalanca es, sin duda, uno de los principales pulmones de empleo de la comarca Campo de Borja. El buen momento que atraviesa se refleja también en la gran cantidad de trabajadores que acuden cada día desde distintos municipios de la comarca, lo que demuestra su impacto positivo en el bienestar y la actividad económica del territorio».

Desde el Ayuntamiento de Borja destacan que este encuentro ha permitido reforzar la colaboración entre la administración local y el tejido industrial de la ciudad, con el objetivo de impulsar la creación de empleo, mejorar los accesos al polígono y acompañar el crecimiento empresarial que está experimentando Borja en los últimos años.