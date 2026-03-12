JORNADA DE ACTOS CULTURALES
Borja estrena el 8M el Espacio Con M de Mujer
La Crónica del Campo de Borja
Borja celebró el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una jornada de actividades centradas en la participación, la reflexión y el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad. Los actos comenzaron a las 12.00 horas con la inauguración del Espacio con M de Mujer, un nuevo local habilitado para la Asociación de Mujeres de Borja. Este espacio nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para el desarrollo de charlas, talleres, actividades formativas y encuentros. El Ayuntamiento de Borja ha destinado 10.000 euros al acondicionamiento de este equipamiento.
Tras la apertura del nuevo espacio, situado en el auditorio municipal, se procedió a la lectura de manifiestos con motivo del 8M, en los que se reivindicó la importancia de seguir avanzando en derechos, igualdad de oportunidades y visibilidad para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
A continuación, la jornada se trasladó al Cine Cervantes donde se proyectó el cortometraje Pioneras, más vale mañas. La actividad continuó con un coloquio abierto al público en el que participaron los directores y productores del corto, quienes compartieron con los asistentes detalles sobre el proceso de creación de la obra y reflexionaron sobre el papel de las mujeres pioneras que inspiran el proyecto.
La jornada concluyó de nuevo en el Espacio con M de Mujer, donde el Ayuntamiento de Borja ofreció un aperitivo para los asistentes, poniendo el broche final a una celebración marcada por la convivencia, la cultura y el compromiso con la igualdad. Con iniciativas como esta, Borja reafirma su apuesta por seguir promoviendo espacios de participación y visibilización para las mujeres, especialmente en una fecha tan significativa como el 8 de marzo.
