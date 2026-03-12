Borja reconoce el talento deportivo local

Borja acogió a finales del pasado mes de enero una nueva edición de la Gala del Deporte, una cita ya consolidada en el calendario local que reunió a deportistas, clubes, familiares y aficionados en una velada dedicada a reconocer el esfuerzo, la constancia y los valores que transmite la práctica deportiva.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Borja, contempló cinco categorías oficiales y dos premios especiales. En total, siete galardonados fueron distinguidos por su trayectoria, sus logros y su compromiso, reflejo del alto nivel deportivo y la implicación que existe en el municipio en distintas disciplinas.

Durante la ceremonia se puso en valor no solo el rendimiento competitivo, sino también principios como el compañerismo, la superación personal y el juego limpio, pilares fundamentales del deporte base y federado. La gala sirvió, además, para visibilizar el trabajo constante que desarrollan clubes, entrenadores y familias a lo largo de todo el año.

Desde el ayuntamiento se trasladó un agradecimiento expreso a todos los nominados y premiados, así como a las personas que hicieron posible el desarrollo del evento, cuyo esfuerzo resultó clave para el éxito de la convocatoria. Asimismo, la institución quiso extender su reconocimiento a quienes fomentan y practican deporte a diario en la localidad, contribuyendo a consolidar a Borja como un referente de vida saludable, superación y compromiso colectivo.

La Gala del Deporte volvió así a convertirse en un punto de encuentro para celebrar los éxitos alcanzados y renovar la apuesta por el impulso de la actividad deportiva en el municipio.