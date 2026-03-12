FESTEJOS POPULARES
Bureta se anima con las tradiciones
La Crónica del Campo de Borja
Bureta celebró durante las últimas semanas tres de sus tradiciones más arraigadas.
Con motivo de la festividad de San Antón, los vecinos del municipio asistieron el viernes 16 de enero en la plaza del pueblo a la hoguera. Como manda la tradición, todos acudieron a la cita para disfrutar de un rato en buena compañía al calor del fuego y de unos ricos bocadillos de panceta ofrecidos por el Ayuntamiento de Bureta. «Esperamos poder seguir con esta tradición muchos años más», comentan desde el consistorio.
Por su parte, la Asociación de Amas de Casa La Purísima Votada de Bureta organizó el sábado 7 de febrero, una comida en honor a Santa Águeda, que estuvo amenizada por el dúo musical Cambalache. También hubo sorteo de regalos, patrocinado por el ayuntamiento y diferentes establecimientos del pueblo, así como de la Comarca Campo de Borja. Fue una divertida jornada para todas las mujeres del municipio.
Y como todos los años, los vecinos de Bureta celebraron el 12 de febrero el Jueves Lardero, comiendo el tradicional palmo, mientras la asociación de mujeres obsequiaba con bebida a todos los asistentes. Esta celebración volvió a congregar a niños y mayores, que de este modo aprovechan para enseñar y mantener vivas las tradiciones en la localidad zaragozana a los más pequeños.
