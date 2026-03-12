El Campo de Borja alza la voz por la igualdad

Las asociaciones de mujeres dinamizaron los actos programados en torno al 8 de marzo en los municipios del Campo de Borja. El manifiesto elaborado desde la comarca sirvió como nexo de unión para «alzar la voz para recordar que la igualdad entre mujeres y hombres no es solo un principio democrático, sino un compromiso diario de toda la población que atraviesa nuestras calles, hogares, escuelas, centros de salud, espacios culturales, lugares de trabajo e instituciones».

Tabuenca celebra el 8M con varias actividades / SERVICIO ESPECIAL

Las plazas de Albeta, Ambel, Bureta, Bulbuente, Fréscano, Tabuenca y Pozuelo de Aragón sirvieron de escenario de esta jornada reivindicativa. Como cada 8M, la Comarca Campo de Borja renovó su compromiso para «seguir avanzando, seguir acompañando y seguir contruyendo un territorio donde cada mujer pueda vivir libre, segura y con plena dignidad». «La igualdad no es una meta lejana, sino un camino que recorremos juntas y juntos. Porque sin mujeres no hay futuro», concluía el manifiesto que se leyó el domingo 8 de marzo en los pueblos.

Un mural en Albeta para reivindicar los derechos de las mujeres. / SERVICIO ESPECIAL

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, asociaciones de mujeres, ayuntamientos y otros colectivos promovieron diferentes actividades sociales, participativas y reivindicativas que involucraron a adultos y jóvenes. Talleres, teatro, comidas populares y charlas centraron la programación que pretendía poner las bases y trabajar por una sociedad más justa, más libre y más digna para todas, basada en el respeto y la igualdad.

Lectura del manifiesto en Bulbuente. / SERVICIO ESPECIAL

Jornada reivindicativa en Pozuelo de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

Las vecinas de Fréscano se reunieron para celebrar este día. / SERVICIO ESPECIAL